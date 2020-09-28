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28 сентября 2020, понедельник, 18:08 583
Происшествия 2020-09-28T18:09:12+03:00
Українські Новини
Кум Сытника оценил жизнь убитого им человека в 3000 грн, — СМИ

Кум Сытника оценил жизнь убитого им человека в 3000 грн, — СМИ

Кира Молчанова
ДТП, Артем Сытник, Андрей Калужинский
Андрей Калужинский. Фото: Слово и дело
Андрей Калужинский. Фото: Слово и дело

Бывший прокурор, а ныне руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский, пытался “договориться” с матерью сбитого им насмерть на пешеходном переходе мужчины за 3000 грн. Мать Николая Ткаченко, которого в 2005 году насмерть сбила машина нынешнего главного детектива НАБУ, а в то время сотрудника прокуратуры Обуховского района Киевской области Андрея Калужинского, рассказала "Стране", как он пытался с ней договариваться и давал 3000 гривен.

По ее словам, после смертельного ДТП (прокурор сбил насмерть ее сына на пешеходном переходе), Андрей Калужинский приходил к ней и предлагал оплатить похороны, но женщина его выгнала из дома со словами: "Так ты еще мне хочешь заплатить за то, что ты моего сына убил? Выйди, падло, из дома!". После этого он нашел ее дочь Галину и вручил ей деньги со словами: "А давайте договоримся, чтобы я с вами общался, а не с матерью".

Оказалось, что прокурор “расщедрился” аж на 3000 грн, которых не хватило даже на памятник погибшему. “На следующий день после его приезда приезжал прокурор Киевской области. Имени его не вспомню, - рассказала мать погибшего по вине Андрея Калужинского Ткаченко. — Он спросил, сколько Калужинский дал мне денег. Когда я сказала, что три тысячи гривен, он очень сильно удивился и возмутился. Он назвал его падлом и сказал, что Калужинский богач”.

Напомним, в 2005 году кум директора НАБУ Артема Сытника Андрей Калужинский ехал на автомобиле и сбил пешехода на пешеходном переходе в Обухове. Жертвой стал 47-летний Николай Ткаченко, который умер на месте.  Однако Калужинский так и не понес наказания: дело против него было закрыто.

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