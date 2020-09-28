30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020 года, в 14:15 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов". Мероприятие организовывает Украинская ассоциация районных и областных советов по итогам консультаций с профильными парламентскими комитетами и по результатам работы ХХ Всеукраинского совещания-семинара по актуальным вопросам децентрализации. Как известно, согласно решению парламента, после местных выборов количество районов в Украине сократится с 490 до 136. Аналогично и сократится количество районных советов. Впрочем, на государственном уровне, до сих пор существует неопределенность механизмов, каким образом будет проходить процесс ликвидации и реорганизации действующих районных советов, и что будет происходить с кадрами и имуществом. Особую остроту придает отсутствие четкой нормативной базы в этом контексте. Представители Ассоциации по итогам консультаций с профильными парламентскими комитетами и круглого стола, который состоится накануне пресс-конференции (11: 30-13:45 - вход по аккредитации), расскажут о перспективах процесса ликвидации и реорганизации районных советов, а также о видении Ассоциации, как будет развиваться децентрализация на субрегиональном уровне. Кроме того, участники пресс-конференции будут ознакомлены с перечнем новых полномочий районных советов, наработанные руководителями районных советов со всей страны в ходе ХХ Всеукраинского совещания-семинара по актуальным вопросам децентрализации. В частности такие полномочия должны стать основой, на которой будет осуществляться их финансирование. Спикеры: Юрий Андрийчук, глава Секретариата Ассоциации; Владимир Прокопенко, член Правления Ассоциации, председатель Кременского районного совета Луганской области; Оксана Супрунец, председатель Уманского районного совета Черкасской области; Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета Ивано-Франковской области. Справочная информация по телефону 044-484-05-64 или uaror@ukr.net По завершению состоится неформальное обсуждение и кофе-пауза. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.