30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020 года, в 14:15 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов".

Мероприятие организовывает Украинская ассоциация районных и областных советов по итогам консультаций с профильными парламентскими комитетами и по результатам работы ХХ Всеукраинского совещания-семинара по актуальным вопросам децентрализации.

Как известно, согласно решению парламента, после местных выборов количество районов в Украине сократится с 490 до 136. Аналогично и сократится количество районных советов.

Впрочем, на государственном уровне, до сих пор существует неопределенность механизмов, каким образом будет проходить процесс ликвидации и реорганизации действующих районных советов, и что будет происходить с кадрами и имуществом.

Особую остроту придает отсутствие четкой нормативной базы в этом контексте.

Представители Ассоциации по итогам консультаций с профильными парламентскими комитетами и круглого стола, который состоится накануне пресс-конференции (11: 30-13:45 - вход по аккредитации), расскажут о перспективах процесса ликвидации и реорганизации районных советов, а также о видении Ассоциации, как будет развиваться децентрализация на субрегиональном уровне.

Кроме того, участники пресс-конференции будут ознакомлены с перечнем новых полномочий районных советов, наработанные руководителями районных советов со всей страны в ходе ХХ Всеукраинского совещания-семинара по актуальным вопросам децентрализации.

В частности такие полномочия должны стать основой, на которой будет осуществляться их финансирование.

Спикеры:

Юрий Андрийчук, глава Секретариата Ассоциации;

глава Секретариата Ассоциации; Владимир Прокопенко, член Правления Ассоциации, председатель Кременского районного совета Луганской области;

член Правления Ассоциации, председатель Кременского районного совета Луганской области; Оксана Супрунец, председатель Уманского районного совета Черкасской области;

председатель Уманского районного совета Черкасской области; Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета Ивано-Франковской области.

Справочная информация по телефону 044-484-05-64 или uaror@ukr.net

По завершению состоится неформальное обсуждение и кофе-пауза.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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