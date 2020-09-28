подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"
28 сентября 2020, понедельник, 17:53 10
Пресс-центр 2020-09-28T18:14:30+03:00
Українські Новини
30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

Алина Заика

30 сентября 2020 года, в 14:15 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов".

Мероприятие организовывает Украинская ассоциация районных и областных советов по итогам консультаций с профильными парламентскими комитетами и по результатам работы ХХ Всеукраинского совещания-семинара по актуальным вопросам децентрализации.

Как известно, согласно решению парламента, после местных выборов количество районов в Украине сократится с 490 до 136. Аналогично и сократится количество районных советов.

Впрочем, на государственном уровне, до сих пор существует неопределенность механизмов, каким образом будет проходить процесс ликвидации и реорганизации действующих районных советов, и что будет происходить с кадрами и имуществом.

Особую остроту придает отсутствие четкой нормативной базы в этом контексте.

Представители Ассоциации по итогам консультаций с профильными парламентскими комитетами и круглого стола, который состоится накануне пресс-конференции (11: 30-13:45 - вход по аккредитации), расскажут о перспективах процесса ликвидации и реорганизации районных советов, а также о видении Ассоциации, как будет развиваться децентрализация на субрегиональном уровне.

Кроме того, участники пресс-конференции будут ознакомлены с перечнем новых полномочий районных советов, наработанные руководителями районных советов со всей страны в ходе ХХ Всеукраинского совещания-семинара по актуальным вопросам децентрализации.

В частности такие полномочия должны стать основой, на которой будет осуществляться их финансирование.

Спикеры:

  • Юрий Андрийчук, глава Секретариата Ассоциации;
  • Владимир Прокопенко, член Правления Ассоциации, председатель Кременского районного совета Луганской области;
  • Оксана Супрунец, председатель Уманского районного совета Черкасской области;
  • Иван Шкиндюк, председатель Верховинского районного совета Ивано-Франковской области.

Справочная информация по телефону 044-484-05-64 или uaror@ukr.net

По завершению состоится неформальное обсуждение и кофе-пауза.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

Больше новостей о:

Запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, - Госпогранслужба
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов
Новости
Остановка КЖРК может привести к экологическим проблемам, потере внешних рынков сбыта и потере рабочих мест, — эксперт 18:12
Кум Сытника оценил жизнь убитого им человека в 3000 грн, — СМИ 18:08
Сергей Притула. Фото: goloszmin.org
Использует аварию в политических целях: пострадавшая в ДТП с Сопельник обвинила Сергея Притулу во лжи 18:04
В августе средняя зарплата украинцев уменьшилась на 360 гривен 18:03
Пострадавшая в ДТП с участием тещи Притулы надеется на справедливый суд над Лилией Сопельник. Фото: Лилия Сопельник/Facebook
Пострадавшая по делу тещи Притулы надеется на справедливое наказание для Сопельник 17:56
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
больше новостей
Суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok