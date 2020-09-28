Алексей Кучеренко презентовал свою программу в Открытом штабе "Батьківщини"

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Алексей Кучеренко во время презентации своей программы заявил, что он вместе с командой "Батьківщини" знают как сделать Киев одной из лучших столиц Европы и мира, городом с современной надежной, удобным для киевлян и экологически безопасной инфраструктурой.

Об этом сообщила пресс-служба "Батьківщини".

"Программа абсолютно реалистична. Она отражает пути решения самых болезненных проблем Киева. Все об этом говорят, но разница между кандидатами теоретиками и практиками в том, что мало говорить, нужно четко понимать план действий: с кем, и за счет каких управленческих решений решить проблемы города. У меня мощная команда. У меня есть опыт в должности министра ЖКХ, когда мы обеспечивали финансирование за счет Всемирного банка и за счет инвестиционных средств. Нам нужны только воля и желание, а они у нас есть", - заявил политик.

По его словам, проблемы в Киеве накапливались десятилетиями.

"Киев на грани инфраструктурного коллапса. Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, ​​как Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается наш город. Киев заслуживает лучшего!" - отметил политик.

Он перечислил приоритеты в работе, при условии победы на выборах городского головы Киева. Среди них: полный аудит города, безопасность и комфорт проживания, решение транспортных проблем, улучшение окружающей среды, модернизация и замена устаревшего жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры.

"Первое, что надо сделать - обеспечить соответствующее финансирование за счет бюджетных и инвестиционных средств", - сказал Алексей Кучеренко.

К обсуждению программы присоединились: председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачкив, эксперт в области транспорта и инвестиций Александр Кава, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, ученый-экономист и эксперт по воросам механизмов государственно-частного партнерства Ирина Запатрина, доктор наук по государственному управлению кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев, экономический эксперт Владимир Панченко и другие специалисты.

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