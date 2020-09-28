— Компания "Аксон Шиппинг", предоставляющая специализированные буксирные услуги в портах Украины, подверглась массированной информационной атаке. Различные СМИ опубликовали явно заказные статьи, основанные на устаревших данных, порочащие репутацию нашей компании" – говорится в прес-релизе компании, датированном 25.09.2020.

"Считаем необходимым предоставить СМИ достоверную информацию. В рабочем порядке, в порту Пивденный были проведены две беспристрастные проверки буксира "Витязь". В результате первой проверки были сделаны замечания по документальной и технической части. Компания их учла и в течение следующего месяца внесла необходимые изменения. Повторная комиссия обследовала буксир и установила, что он может быть рекомендован в качестве судна безопасности. Об этом свидетельствует заключение комиссии от 3 сентября 2020 года (см. приложение 1, приложение 2).

Большую заинтересованность, которую демонстрируют отдельные представители бизнеса акватории порта Пивденный по так называемому буксирному вопросу, можем расценивать лишь как попытку перераспределения рынка услуг акватории.

Компания "Аксон Шиппинг" 5 лет работает на украинском рынке буксирных услуг без аварий. Буксиры укомплектованы опытными квалифицированными экипажами. За 9 месяцев работы 2020 года компания "Аксон Шиппинг" оказала буксирные услуги около 400 судам.

Действия по дискредитации репутации нашей компании являются недобросовестной конкуренцией и приемами черного пиара XXI века" - утверждает "Аксон Шиппинг".

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