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Пресс-центр 2020-09-28T16:15:03+03:00
Українські Новини
2.10.2020 12:00 Круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

2.10.2020 12:00 Круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

Алина Заика

2 октября 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

Во время круглого стола будут обсуждаться такие подтемы:

  • государственный регулятор – необходимые шаги на пути к полноценному запуску;
  • налоговая политика относительно азартных игр;
  • теневой сегмент противостоит легализации азартных игр.

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе, политолог-международник;
  • Михаил Коваль, вице-президент "Всеукраинского союз развития букмекерства";
  • Игорь Петренко, политический эксперт, доктор политических наук;
  • Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук государственного управления;
  • Елена Мочалова, глава общественной организации "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине";
  • Артем Кузьменко, партнер юридической компании "Eterna Law";
  • Игорь Романюк, эксперт игорного рынка;
  • Елена Шулика, генеральный директор "Premier Hotel Palazzo";
  • Алексей Евченко, вице-президент "Украинской Ассоциации Игорной Индустрии".

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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