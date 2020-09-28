2.10.2020 12:00 Круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?"

2 октября 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится круглый стол: "Заработал ли игорный бизнес после легализации?" Во время круглого стола будут обсуждаться такие подтемы: государственный регулятор – необходимые шаги на пути к полноценному запуску; налоговая политика относительно азартных игр; теневой сегмент противостоит легализации азартных игр. Спикеры: Антон Кучухидзе, политолог-международник; Михаил Коваль, вице-президент "Всеукраинского союз развития букмекерства"; Игорь Петренко, политический эксперт, доктор политических наук; Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук государственного управления; Елена Мочалова, глава общественной организации "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине"; Артем Кузьменко, партнер юридической компании "Eterna Law"; Игорь Романюк, эксперт игорного рынка; Елена Шулика, генеральный директор "Premier Hotel Palazzo"; Алексей Евченко, вице-президент "Украинской Ассоциации Игорной Индустрии". Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.