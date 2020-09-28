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28 сентября 2020, понедельник, 14:52 873 Видео
Медицина 2020-09-28T16:15:03+03:00
Українські Новини
Столица увеличивает количество бесплатных тестов на коронавирус, – мэр Кличко

Столица увеличивает количество бесплатных тестов на коронавирус, – мэр Кличко

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, Covid-19
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

Он отметил, что стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19 утверждены соответствующим приказом Министерства здравоохранения Украины. В документе четко прописано, что тестирование делают, когда у человека присутствуют симптомы возможного заболевания коронавирус.

"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого, - сказал мэр Киева. - Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тыс. жителей", - подчеркнул Кличко.

 

Он напомнил, что всех пациентов, попадающих в стационары коммунальных медучреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решение относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую ​​необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают в киевлян домой и отбирают более 1 тыс. образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения, - сказал мэр. - Если же возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или других вопросов - обращайтесь на "горячую линию" департамента здравоохранения КГГА. По телефону 278-41-91. Чтобы мы могли выяснить все обстоятельства и оперативно на них отреагировать", - подчеркнул Виталий Кличко.

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