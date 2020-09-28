подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 сентября 2020, понедельник, 14:49 591
Общество 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
Домашние коты, коммуналка и продажность судей — о чем тревожатся сограждане

Домашние коты, коммуналка и продажность судей — о чем тревожатся сограждане

Елена Новикова
Социологический опрос. Фото: 5.ua
Социологический опрос. Фото: 5.ua

Зависит ли порядочность судей от их материального благосостояния, нужно ли регистрировать домашнего кота и справедливо ли повышать коммуналку в период пандемии – эти и другие вопросы выдвигали на рассмотрение общественности пользователи интернет-портала голосований Iviche в сентябре, сообщает "Обозреватель".

После несложной регистрации портал позволяет посетителям создать опрос на любую волнующую их тему: так, опрос "Зависит ли добропорядочность судей от уровня их зарплат?" был создан после обращения Пленума судей Украины к президенту Зеленскому с просьбой увеличить финансирование судебной власти на 2,29 млрд гривен.

Также пользователей волновало отношение украинцев к планировавшейся в сентябре совместной инспекции позиций ВСУ украинской стороны и сепаратистов.

Отдельный интерес вызвала инициатива депутатов от "Слуги народа" об обязательной регистрации домашних питомцев "агентами по идентификации животных". В опрос "Руки прочь от наших котиков!" помимо стандартных вариантов "за" и "против" пользователи добавили третий пункт: "Приравнять "Слуг народа" к домашним животным и зарегистрировать их".

Население также традиционно волнует тарифная политика. На портале Iviche продолжается обсуждение инициативы введения моратория на удорожание коммунальных услуг на период пандемии и карантинный мероприятий.

Что же касается общих трендов уанета, то, по данным Google Trends, в сентябре украинцы начали усиленно интересоваться местными выборами (в три раза больше соответствующих запросов в Google, чем в августе). Вместе с тем, интерес наших соотечественников к пандемии COVID-19 после резкого всплеска в марте–апреле 2020 года (до 100 баллов по классификации Google) снизился более чем впятеро и, начиная с августа, продолжает оставаться на уровне 17 баллов.

Справка. Портал Интернет-Вече – новый онлайн-инструмент, позволяющий любому зарегистрированному пользователю создать опрос общественного мнения на интересующую его тему. Одна из "изюминок" ресурса – гарантированное информирование о результатах опроса органов власти, компетентных в теме исследования: система не только формирует социологический отчет результатов, но и осуществляет его автоматическую рассылку по электронным адресам ведомств, указанных автором опроса при его создании.

Больше новостей о:

Запрет на въезд иностранцев в Украину больше не действует, - Госпогранслужба
Изменения в ограничения работы транспорта в период карантина не планируются, — Степанов
Новости
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Более 60% жителей подконтрольной Донецкой и Луганской областей не могут оценить работу их губернаторов 16:12
Повышение радиоактивного фона зафиксировали на территории Финляндии 15:59
"Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы 15:54
Рада намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении 15:45
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
больше новостей
Суд рассмотрит дело тещи Притулы по существу 15 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok