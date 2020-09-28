Переподчинение "Укргидроэнерго" - попытка вывести актив из-под контроля государства, - Рябцев

Целью передачи "Укргидроэнерго" в управление Кабинета министров может быть рейдерский захват государственной компании частными коммерческими структурами. Такое предположение высказал эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев, информирует портал vesti.ua.

"Не исключено, что это делается для того, чтобы отдать контроль над "Укргидроэнерго" кому-то еще. Кому - не знаю. Дело в том, что у нас очень часто происходит так, что сначала предприятие корпоратизируется, потом часть акций передается некой коммерческой структуре, потом эта коммерческая структура захватывает руководство, потом производится дополнительная эмиссия акций. И потом оказывается, что у государства вообще ничего нет. Это произошло, например, с Надворнянским и Дрогобычским нефтеперерабатывающими заводами, которые, вроде как, были сначала в управлении государства, а потом произошла допэмиссия и доля государства сократилась до 25%", - сказал Геннадий Рябцев.

По мнению Рябцева, переподчинение "Укргидроэнерго" правительству делает невозможным получение кредитов от международных финансовых организаций.

"Соглашения с ЕБРР, если не ошибаюсь, были подписаны в 2011-12 годах. И не только с только ЕБРР, но еще и с Европейским инвестиционным банком. Гарантом со стороны Украины по одному соглашению выступает министр энергетики, по второму - если я не ошибаюсь, еще и министр финансов. Министр энергетики является гарантом выполнения этих соглашений со стороны Украины. Выводя компанию из подчинения Минэнерго и передавая ее Кабмину, мы должны будем пересматривать огромное количество документов - несколько десятков - которые определяют функционирование этой компании. То есть, все их кредитные соглашения - устав, положение о правлении, положение про наблюдательный совет. Потом переизбирать состав правления, переизбирать состав наблюдательного совета... На пустом месте огромное количество головной боли", - добавил эксперт.

Напомним, правительство подготовило проект решения о переподчинение государственной компании "Укргидроэнерго" напрямую премьер-министру Денису Шмыгалю. "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик. "Укргидроэнерго" закончило первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие государственные компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" - 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" - 493 млн грн.

В 2011 г. были подписаны кредитное соглашение между Украиной и ЕБРР и проектное соглашение между ЕБРР и ПАО "Укргидроэнерго" по проекту "Реабилитация ГЭС". Общая сумма кредита ЕБРР -200 млн евро. В 2012 г. Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 200 млн евро на реализацию проекта "Реабилитация ГЭС", а также проектное соглашение о предоставлении займа на реализацию проекта. Кредитные средства предоставляются на модернизацию гидромеханического и электромеханического оборудования семи станций - Киевской ГЭС, Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Днепродзержинской ГЭС, ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2.

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