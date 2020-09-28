Необходимо увеличить поддержку лидерам заболеваемости COVID-19 - медикам и правоохранителям, - СМИ

Медикам и правоохранителям, которые выполняют свои служебные обязанности на фоне второй волны эпидемии COVID-19 и лидируют по заболеваемости коронавирусом, следует поднять выплаты и зарплаты. Речь об том идет в статье "Остаться в живых: полиция и медицина на фронте борьбы с пандемией", опубликованной изданием kp.ua.

"Антирекорды COVID-19 продолжают расти день ото дня. А медики и полицейские, которые с момента объявления карантина затянули пояса и погрузились в усиленный режим работы, фактически 24/7, контактируют с вирусом больше всех. Представители медицины и полиции являются лидерами по количеству заболевших как в Украине, так и во всем мире. В Украине с начала эпидемии заболело свыше 5,4 тыс. полицейских и 15 тыс. медработников", - говорится в публикации.

Автор также отмечает, что обеспечение медиков средствами защиты "пущено на самотек", размер страховок для них минимален.

"Из-за болезни и плохих условий врачей становится все меньше, нагрузка на работающих, соответственно, растет, больных перекидывают в другие учреждения, что негативно влияет на рост заболевания. Медики голыми руками сдерживают болезнь. Министр здравоохранения и ранее заявлял, что ставки украинских врачей очень малы и необходимо сделать все для удержания качественных специалистов в стране. Но пока возможно повысить зарплаты максимум на 3,5 тис. грн, что далеко от уровня "достойной" оплаты", - отмечается в статье.

Что до правоохранителей, то ежедневно к борьбе с COVID-19 привлекаются около 15,5 тыс. полицейских, пограничников, нацгвардейцев, врачей системы МВД и спасателей.

"Это ежедневные выезды на сотни вызовов из-за нарушений карантинного режима, обеспечение безопасности медучреждений, где лечат инфицированных коронавирусом, работа на санитарных постах в наиболее пострадавших регионах. Недавнее тестирование показало, что более 15% полицейских уже бессимптомно переболели COVID-19", - подчеркивается в публикации.

В этой связи автор указывает на необходимость увеличения поддержки правоохранителей и медиков.

"Поскольку работа в таких условиях на протяжении многих месяцев попросту убивает. И если государство истощило свой бюджет для доплат такого рода, необходимы инициативы - создания локальных фондов помощи, чтобы люди получали справедливую доплату. Нельзя бросать тех, кто борется за жизнь и охраняет порядок в стране в такое сложное время, их смело можно назвать настоящими героями нашего времени", - отмечается в статье.

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