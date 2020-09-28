Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 28 сентября увеличилась на 0,5%, или на 7,48 гривен/МВт-ч до 1 486,5 гривны/МВт-ч по сравнению с 21 сентября.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 20,7%, или на 318,5 гривен/МВт-ч до 1 857,8 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (45,21 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,28 евро/МВт-ч) в 19,8 раз, в Швеции (41,37 евро/МВт-ч) - на 8,5%, в Дании (41,37 евро/МВт-ч) -на 3,1%.

При этом во Франции, Германии и Австрии цена электроэнергии (47,26 евро/МВт-ч) на 4,5% выше, чем в Украине.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 5,7%, или на 3,3 евро/МВт-ч до 54,56 евро/МВт-ч (1 793,73 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 28 сентября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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