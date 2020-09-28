СOOP Украина совместно с зарубежными партнерами готовится к новой волне коронавируса

"Укркоопсоюз" (СOOP Украина) совместно с партнерами и коллегами по кооперативному движению из других стран продолжают внедрять мероприятия для работы торговых точек в случае новой волны Covid-19. По словам председателя правления "Укркоопсоюз" Ильи Гороховского, с учетом того, что многие магазины потребительской кооперации в Украине расположены в отдаленных, небольших селах, где и персонал, и покупатели - пожилые люди, ситуация требует особенного внимания, говорится в материале, размещенном на портале delo.ua.

"Речь не идет, как в крупных городах, о бесконтактной оплате и онлайн заказах, - прокомментировал Гороховский. - В селах многих просто нет интернета, все происходит на уровне самоорганизации и взаимопомощи, так что отсутствие антисептиков и масок в первые недели карантина были не единственной проблемой."

По словам председателя Укркоопсоюза, в значительной мере сориентироваться в ситуации им помогло активное взаимодействие с зарубежными коллегами.

"Весной, когда начались первая волна заболеваемости из-за коронавируса и карантин, ни один ритейлер в ЕС не имел быстрого плана действий. Тогда никто, даже наиболее успешные наши коллеги из Великобритании, Италии, Германии, Финляндии не были готовы к введению карантина, ни у кого не было полного пакета необходимых мер, все нарабатывалось по ходу дела. В рамках международных кооперативных организаций МКА и Еврокооп лидеры торговых сетей оперативно сообщали друг другу о нововведениях, принятых мерах, делились первыми отзывами о эффективных мерах и проблематике", - сообщил Илья Гороховский.

Сегодня, когда эксперты ВООЗ прогнозируют новую волну Covid-19, "Укркоопсоюз", по словам предправления, сохраняет интенсивное взаимодействие в спецгруппах Еврокооп.

Укркоопсоюз объединяет потребительские общества всех областей Украины и представляет интересы 118 тыс пайщиков, создавших около 2 тыс автономных юридических лиц. В системе Укркоопсоюза 4879 магазинов, 83% из которых расположены в сельской местности, в частности, в селах с численностью населения от 20 до 300 человек.

Первое потребительской общество в Украине было создано в Харькове в 1866 г.

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