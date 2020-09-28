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28 сентября 2020, понедельник, 12:25 612
Экономика 2020-09-28T12:25:01+03:00
Українські Новини
Глава Philip Morris International предсказывает близкий конец сигаретам

Глава Philip Morris International предсказывает близкий конец сигаретам

Татьяна Зотова
Табак, Сигареты, Здравоохранение, Philip Morris International, Андре Каланцопулос
Андре Каланцопулос. Фото: trud.bg
Андре Каланцопулос. Фото: trud.bg

Генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос предсказывает близкий конец сигаретам, говоря, что в некоторых странах продажи флагманского продукта его компании могут прекратиться в течение "10-15 лет", сообщает IBT.

"Мир, в котором сигареты устаревают, уже близок", - сказал Андре Каланцопулос в четверг во время выступления на саммите Concordia, мероприятии, организованном в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По его мнению, при правильной нормативной базе и поддержке гражданского общества, во многих странах продажи сигарет могут прекратиться в течение 10-15 лет.

В то же время, генеральный директор Philip Morris не может предвидить исчезновения табака, но призывает к разработке альтернатив, потенциально менее опасных для здоровья, которые в отличие от традиционной сигареты потребляются без горения и без дыма.

"Давайте проясним: эти продукты не лишены риска, - подчеркнул он. - И всегда лучше никогда не начинать курить".

Но они менее вредны, чем обычные сигареты, сказал он, обращаясь к учреждениям здравоохранения и общественных ассоциаций, которые все еще "идеологически сопротивляються".

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 40 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором Philip Morris запустила IQOS. Компания - лидер в трансформации табачной индустрии для создания будущего без табачного дыма.

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