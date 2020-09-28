Комитет предпринимателей Украины призывает Раду принять законопроект о сокращении сферы применения кассовых аппаратов

Комитет предпринимателей Украины призывает Верховную Раду принять законопроект о сокращении сферы применения кассовых аппаратов.

Об этом сообщила глава Комитета предпринимателей Украины Наталья Григоренко в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Українських Новин" относительно поддержки законопроекта 3853 и внесении в него оптимальных для МСБ дополнений.

"С августа прошлого года по всей стране активизировались протесты предпринимателей против введения РРО в формате законов № 128-IX и 129-IX, которые ведут к тотальной фискализации, и фактически к уничтожению упрощенной системы налогообложения. В существующей редакции значительно усложняется документооборот ФОПов, расширяется фискальная и карательная функция налоговиков", - сказала она.

Григоренко отметила, что на данный момент в Верховной Раде зарегистрировано более 10 законопроектов, которыми предлагается отменить нормы законодательства, направленные на расширение сферы применения кассовых аппаратов, а также предоставление покупателям возможностей получать "фискальный кэшбек", что по мнению предпринимателей ведёт к значительным коррупционным рискам. Она также призвала предпринимателей собраться на акцию возле Налогового комитета парламента в Киеве по ул. Липской в 14:00 .

В свою очередь, Игорь Голотин, представитель ФЛП в сфере ресторанного бизнеса, отметил, что предприниматели выступают за индексацию порогов оборота ФОПов.

"Хочется, чтоб это было в автоматическом режиме с привязкой к минимальной зарплате… Также хочется, чтоб РРО обязательным являлся от лимита в 4 млн гривен, а не от нуля гривен", - добавил он.

Из необходимых дополнений и изменений в законопроекты об РРО по мнению Вячеслава Гришукова (ФОП в сфере IT сервиса) необходима упрощённая форма чека и отказ от терминологии "рискового товара" под который "Фискалы готовы ввести всё вплоть до текстиля".

Предприниматели также акцентировали, что они за цифровизацию и возможность работы с программными РРО, однако категорически против тотальной фискализации микробизнеса, что ведёт к закрытию ФОП и уходу в тень.

Как сообщали Українські Новини, по информации Государственной налоговой службы, только за первый месяц работы системы электронных РРО почти 400 субъектов хозяйствования воспользовались бесплатными программными решениями от Налоговой службы и зарегистрировали 32,2 тыс. программных регистраторов расчетных операций (ПРРО)

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