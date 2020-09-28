Созданная мной мониторинговая группа в других руках может стать инструментом для формирования коррупции, - Игорь Муратов

Игорь Муратов заявил, что к его деятельности на посту главы Таможенной службы были претензии только у тех, кто потерял контроль над схемами благодаря работе созданной ним координационно-мониторинговой таможни. Об этом бывший глава таможни Игорь Муратов заявил в интервью изданию "Деловая столица".

Муратов сообщил, что созданная ним мониторинговая группа пресекла работу "минимизаторов" по всей стране. По словам бывшего руководителя таможни, кадровые назначения в эту группу пытались лоббировать различные бизнесмены и силовики, но активнее всех - нынешний и.о. главы таможни Павловский.

"Помните, как министр согласовал мне двух заместителей, Владислава Суворова и Андрея Павловского? Господин Павловский сразу же пришел с просьбой передать ему в управление координационно-мониторинговую таможню и дать право кадровых решений на ней. Сама просьба не странная, странно что после отказа, последовала еще одна, более настойчивая просьба о том же, а после повторного отказа он полностью потерял интерес к работе и даже не появлялся на ней. Это, кстати, легко проверить, если кто-то захочет опровергнуть. Мои попытки сказать об этом Министру заканчивались ничем. Наверное, потому что Министр очень лоялен к этому человеку. И в конечном итоге он же меня на него и заменил".

По словам Игоря Муратова, созданная под его руководством мониторинговая группа - сильный инструмент для борьбы с коррупцией и схемами.

"В умелых руках. В других руках она такой же инструмент для формирования коррупции, - отмечает Муратов. - Поэтому к ней действительно особое внимание и желание нею управлять".

"Избавиться от меня - значит решить проблему присутствия внутри таможни человека, который все понимает и молчать не будет, - заявил Игорь Муратов. - Посмотрим, что выйдет. Мне терять нечего, я готов говорить правду и готов работать. На благо страны и таможни. А обслуживать схемы - не мое".

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