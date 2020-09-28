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  • Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов
28 вересня 2020, понеділок, 10:53 363
Політика 2020-09-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Мурато

Створена мною моніторингова група в інших руках може стати інструментом для формування корупції, - Ігор Муратов

Петро Стуженко
Кадри, Митниця, Суворов, Павловський, Муратов
Ігор Муратов. Фото: politica.com.ua
Ігор Муратов. Фото: politica.com.ua

Ігор Муратов заявив, що до його діяльності на посту глави Митної служби були претензії тільки у тих, хто втратив контроль над схемами завдяки роботі створеної ним координаційно-моніторингової митниці. Про це колишній глава митниці Ігор Муратов заявив в інтерв'ю виданню "Ділова столиця".

Муратов повідомив, що створена ним моніторингова група припинила роботу "мінімізаторів" по всій країні. За словами колишнього керівника митниці, кадрові призначення в цю групу намагалися лобіювати різні бізнесмени і силовики, але найактивніше - нинішній в.о. голови митниці Павловський.

"Пам'ятаєте, як міністр погодив мені двох заступників, Владислава Суворова і Андрія Павловського? Пан Павловський відразу ж прийшов з проханням передати йому в управління координаційно-моніторингову митницю і дати право кадрових рішень на ній. Саме прохання не дивне, дивно що після відмови пішло ще одне, більш наполегливе прохання про те ж, а після повторної відмови він повністю втратив інтерес до роботи і навіть не з'являвся на ній. Це, до речі, легко перевірити, якщо хтось захоче спростувати. Мої спроби сказати про це Міністру закінчувалися нічим. Напевно тому що Міністр дуже лояльний до цієї людини. і в кінцевому підсумку він же мене на нього і замінив".

За словами Ігоря Муратова, створена під його керівництвом моніторингова група - сильний інструмент для боротьби з корупцією і схемами.

"В умілих руках. В інших руках вона такий же інструмент для формування корупції, - зазначає Муратов. - Тому до неї дійсно особлива увага і бажання нею управляти".

"Позбутися мене - значить вирішити проблему присутності всередині митниці людини, яка все розуміє і мовчати не буде, - заявив Ігор Муратов. - Подивимося, що вийде. Мені втрачати нічого, я готовий говорити правду і готовий працювати. На благо країни і митниці. А обслуговувати схеми - не моє ".

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