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28 сентября 2020, понедельник, 10:11 730
Кабмин 2020-09-28T10:11:01+03:00
Українські Новини
Шмыгаль ничего не знает о своем желании переподчинить "Укргидроэнерго" Кабмину

Шмыгаль ничего не знает о своем желании переподчинить "Укргидроэнерго" Кабмину

Павел Твердохлиб
Экономика, Реформа, Укргидроэнерго, Кабинет Министров Украины, Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: КМУ
Денис Шмыгаль. Фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не дал четкого ответа относительно подготовки вероятной процедуры передачи "Укргидроэнерго" Кабмину. На вопрос наших журналистов он ответил: "Я не знаю о чем идет речь", информирует портал 24tv.ua.

В контексте этого же вопроса Денис Шмыгаль отметил, что планируется реформа энергетических предприятий в рамках третьего энергопакета.

Есть третий энергопакет, на выполнение требований которого со временем будут определенные изменения, определенная реформа, но она касается многих энергетических предприятий и многих регуляторов, - заверил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр инициировал решение о переподчинении ЧАО "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в блоге на "Цензор.нет". В свою очередь, экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии изданию "Апостроф" заверил, что "Укргидроэнерго" - это единственная прибыльная государственная компания на энергетическом рынке Украины. Он выразил мнение, что такое решение по "Укргидроэнерго" приведет лишь к ухудшению финансового состояния предприятия.

Что такое Третий энергопакет? Третий энергопакет ЕС - это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель - более открытые газовые и энергетические рынки в Европейском союзе. Пакет был предложен Европейской комиссией в сентябре 2007 года и проголосован в Парламенте Европейского союза в июле 2009. Вступил в действие 3 сентября 2009 года. Основным элементом Третьего энергопакета является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создания Национального регулятора (НР) для каждой страны-члена Европейского союза и Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов, что предоставляет форум для взаимодействия национальных регуляторов.

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