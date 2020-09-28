Депутат Бужанский назвал украинскую Википедию помойкой за манипуляции в статьях

Народный депутат Максим Бужанский отреагировал на заявление руководителей украинского сегмента Википедии о том, что данный ресурс что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ, а так же манипуляции в статьях. Об єтом политик написал в заметке на персональной странице в социальной сети Telegram. "Страна.юа, искренне задетая изумительной наглостью помороженных чертей из украинской Википедии, опубликовала статью, в которой подробно разобрала их поганое кубло на составляющие. Добавить практически нечего, кроме одного нюанса. Дегенераты изобрели уникальный трюк, который и лег в основу наполнения помойки, в которую они превратили полученную по франшизе Вики. Берётся ряд постов, написанных идиотами на основании их глубоких рефлексий, и приводится в качестве ссылок, подтверждающий пургу, написанную в статье на ту или иную тему. То есть, не энциклопедии, не исследования, не документы, что то уровнем Цензора и ниже. Смотрится дивно. Кстати, как то в один из дней был у них агентом Кремля, но к вечеру разжаловали и из агентов изгнали, видимо шла какая то сложная внутренняя борьба полудурков", - отметил нардеп Бужанский.