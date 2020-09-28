подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
28 сентября 2020, понедельник, 09:33 137
Верховная Рада и партии 2020-09-28T09:33:01+03:00
Українські Новини
Депутат Бужанский назвал украинскую Википедию помойкой за манипуляции в статьях

Депутат Бужанский назвал украинскую Википедию помойкой за манипуляции в статьях

Сергей Паламаренко
Интернет, Википедия, Цензура, Блокировка, Бужанский
Максим Бужанский, депутат
Максим Бужанский, депутат "Слуга народа". Фото: Українські Новини

Народный депутат Максим Бужанский отреагировал на заявление руководителей украинского сегмента Википедии о том, что данный ресурс что будет блокировать ссылки на ряд украинских СМИ, а так же манипуляции в статьях. Об єтом политик написал в заметке на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Страна.юа, искренне задетая изумительной наглостью помороженных чертей из украинской Википедии, опубликовала статью, в которой подробно разобрала их поганое кубло на составляющие.

Добавить практически нечего, кроме одного нюанса.

Дегенераты изобрели уникальный трюк, который и лег в основу наполнения помойки, в которую они превратили полученную по франшизе Вики.

Берётся ряд постов, написанных идиотами на основании их глубоких рефлексий, и приводится в качестве ссылок, подтверждающий пургу, написанную в статье на ту или иную тему.

То есть, не энциклопедии, не исследования, не документы, что то уровнем Цензора и ниже.

Смотрится дивно.

Кстати, как то в один из дней был у них агентом Кремля, но к вечеру разжаловали и из агентов изгнали, видимо шла какая то сложная внутренняя борьба полудурков", - отметил нардеп Бужанский.

Больше новостей о: Интернет Википедия Цензура Блокировка Бужанский

Украинская Википедия цензурирует медиа и манипулир...
Стало последней каплей. Журналист криворожской газ...
В интернете можно купить фейковые справки о прохож...
Обновленная работа прокси "ВКонтакте" имеет целью ...
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев
Новости
Суд признал "Киевэнерго" Ахметова банкротом 10:40
В Луганской области второй день тушат лесной пожар 10:32
Спасатели предупредили о сильных ливнях. В реках Карпат уровень воды может подняться до 1,5 метра 10:30
Доллар подорожал, а евро подешевел. Курс валют в обменниках в начале недели 10:28
Шмыгаль ничего не знает о своем желании переподчинить "Укргидроэнерго" Кабмину 10:11
больше новостей
Сильные грозы с градом и шквалами ветра. Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 10:17 Карта
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий 05:30
больше новостей
Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест" 18:42
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
Сын своего отца. Отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды 22:13
Курсанты, которые погибли в аварии в Чугуеве. Коллаж: РБК-Украина
В сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве 12:53
больше новостей
Украина на карантине 201-й день. Какие ограничения действуют в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok