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27 сентября 2020, воскресенье, 12:19 127
Общество 2020-09-27T13:00:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области — 143 новых случая COVID-19: умер один человек

В Киевской области — 143 новых случая COVID-19: умер один человек

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В товремя, как карантин в Украине длится 200 дней, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 26 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 143 человек до 8 714, умерших - на 1 до 172.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 26 сентября 2020 года на 10:00 официально подтверждено 8 714 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 722 детей и у 947 медицинских работников", - сказано в нем.

6 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 137 человек находятся на амбулаторном лечении (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 167 больных, на амбулаторном лечении (под наблюдением) - 7 547 человек.

Выздоровели всего 5 346 человек, из них 449 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выздоровели 113 человек, из них 10 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 172 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило одно сообщение о летальном случае.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 25 сентября увеличилось на 141 человека до 8 571, умерших - на 1 до 171.

Тем временем, в Украине за минувшие сутки обнаружили 3130 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Украине Covid-19 обнаружили у 198 634 человек, из них 3959 умерли (+56 человека в сутки), 87 882 - выздоровели (+1009) в сутки).

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