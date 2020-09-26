Немецкие инвесторы обратились к председателю СБУ Баканову по ситуации с ООО "Капитал-Агроинвест"

ООО "Капитал-Агроинвест", инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивана Баканова с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.

Об этом говорится в соответствующем письме инвесторов.

Как отмечается в обращении, речь идет об участках, которые расположены на территории Волошинивського и Селичивського старостинских округов Барышевской объединенной территориальной общины Киевской области.

11 сентября этого года на части этих земельных участков представители другого юридического лица - ООО "УСА-Агромир" - противоправно до сентября собрали весь урожай пшеницы.

"На этом рейдеры не остановились и присвоили подсолнечник еще на четырнадцати чужих земельных участках. Об этом наглую кражу немецкие инвесторы сообщили местную полицию. Понимая, что пришло время осуществить хоть какие-то действия для охраны земли и урожая, вечером 16 сентября ООО" Капитал-Агроинвест " обратилось в охранной структуры. Вместе с охранниками на следующее утро выехали на поле и увидели, что захватчики и дальше продолжают собирать урожай на земельных участках, которые им не принадлежат. Полицию пришлось вызывать снова ", - говорится в обращении.

По их словам, сразу на месте консфликта появились представители Службы безопасности Украины. По словам представителей ООО "Капитал-Агроинвест" на поле они приехали в одном автомобиле с рейдерами и прибегли к угрозам не только законным арендаторам, но и представителям полиции, которые пытались прекратить противоправные действия злоумышленников.

"Где среди подсолнечника и кукурузы они разглядели угрозу национальной безопасности и почему встали на сторону нарушителей закона немецкие инвесторы будут ждать ответ от председателя СБУ Ивана Баканова. - говорится в письме.

Немецкие аграрии, так рискованно начали свой бизнес у нас в стране и уже понесли миллионные убытки надеются на эффективное реагирование президента, правительства и правоохранительных органов. Предприниматели также не исключают обращении в суд.

Напомним, на шестнадцатом ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных инвесторов приходить на украинский рынок и пообещал им личные гарантии защиты.

"Похоже, сейчас самое время Гаранту Конституции вспомнить эти слова и обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Барышевском районе Киевской области и в самом деле защитить иностранный бизнес", - резюмируют инвесторы.

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