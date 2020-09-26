28.09.20 10:00 Пресс-конференция Комитета предпринимателей Украины относительно поддержки законопроекта 3853

28 сентября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция Комитета предпринимателей Украины относительно поддержки законопроекта 3853 и альтернативных.

В течение последнего года малые предприниматели вынуждены вести борьбу с фискализаторамы от власти за сохранение упрощенной системы налогообложения. Принятые в турборежиме законы 128-IX и 129-IX заставляют ФЛП закрыться и идти на биржу труда, или уйти в тень.

Благодаря многочисленным протестам предпринимателей Офис Президента и руководство монобольшинства обязало фискализаторов найти компромиссный вариант. В Верховной Раде зарегистрировано более 10 проектов по кассовым аппаратам от разных фракций, включая законопроекты от депутатов из фракции Слуга Народу. 28 сентября в 14.00 они будут рассматриваться в Налоговом Комитете.

Комитет предпринимателей Украины заявляет о поддержке всех предложений, которые заложены в законопроект 3853 (от Игоря Фрис, Слуга Народу) и альтернативных. Учитывая общественную значимость вопроса, что будет рассматриваться, мы настаиваем на трансляции заседания Комитета.

В тот же день в 14:00 под стенами Комитета (улица Липская, 3) пройдет акция "За Достоинство и Свободу Предпринимателей!".

Больше информации можно узнать по телефону представителей КПУ (097) 083 25 09

Участники:

Наталья Григоренко, председатель Комитета предпринимателей Украины, представитель ФЛП в области технологического сервиса;

председатель Комитета предпринимателей Украины, представитель ФЛП в области технологического сервиса; Вячеслав Гришуков, представитель ФЛП в области IT;

представитель ФЛП в области IT; Игорь Голотин, представитель ФЛП в сфере ресторанного бизнеса.

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