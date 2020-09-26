28.09.20 10:00 Прес-конференція Комітету підприємців України щодо підтримки законопроекту 3853

28 вересня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція Комітету підприємців України щодо підтримки законопроекту 3853 та альтернативних.

Протягом останнього року малі підприємці змушені вести боротьбу з фіскалізаторами від влади за збереження спрощеної системи оподаткування. Прийняті в турборежимі закони 128-IX та 129-IX змушують ФОПів закритись та йти на біржу праці, або піти у тінь.

Завдяки численним протестам підприємців, Офіс Президента та керівництво монобільшості зобов’язало фіскалізаторів знайти компромісний варіант. У Верховній Раді зареєстровано понад 10 проєктів щодо касових апаратів від різних фракцій, включаючи законопроєкти від депутатів з фракції Слуга Народу. 28 вересня о 14.00 вони будуть розглядатись в Податковому Комітеті.

Комітет підприємців України заявляє про підтримку всіх тих пропозицій, що закладені до законопроекту 3853 (від Ігоря Фріс, Слуга Народу) та альтернативних. Враховуючи суспільну значущість питання, що буде розглядатись, ми наполягаємо на трансляції засідання Комітету.

В той же день о 14:00 під стінами Комітету (вулиця Липська, 3) пройде акція "За Гідність та Свободу Підприємців!".

Більше інформації можно дізнатися за телефоном представників КПУ (097) 083 25 09

Учасники:

Наталія Григоренко, голова Комітету підприємців України, представник ФОП в галузі технологічного сервису;

голова Комітету підприємців України, представник ФОП в галузі технологічного сервису; В‘ячеслав Гришуков, представник ФОП в галузі IT;

представник ФОП в галузі IT; Ігор Голотин, представник ФОП в галузі ресторанного бізнесу.

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