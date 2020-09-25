Фонды из ЕС и США инвестируют $100 млн в украинский фонд "Инвестохиллс Хелиантус" для работы на украинском рын

Группа институциональных инвесторов из Европейского Союза, США и украинской финансовой группы Investohills, специализирующихся на инвестициях в проблемные активы и неликвидные долговые инструменты, сформировали фонд "Инвестохиллс Хелиантус" в размере 100 млн долларов для инвестирования в украинские проекты в сфере урегулирования проблемной задолженности.

"Формирование активов фонда началось с подписания первых соглашений на несколько десятков миллионов долларов с пулом зарубежных инвесторов для инвестирования средств фонда "Инвестохиллс Хелиантус" в украинские проблемные активы и долги. Первая эмиссия акций фонда объемом 1 млрд грн. в июне 2020 года была согласована Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, и к нынешнему времени полностью распределена среди инвесторов", — сообщила на своем официальном сайте финансовая группа компаний Investohills, которая будет представлять в Украине интересы пула иностранных инвесторов.

Как сообщила группа, она будет осуществлять управление деятельностью корпоративного инвестиционного фонда "Инвестохиллс Хелиантус" в интересах иностранных инвесторов, а также предоставит им полный комплекс профессиональных услуг в сфере выкупа и взыскания проблемной задолженности, ведения судебно-претензионной работы, хранения и управления проблемными и залоговыми активами. Впоследствии некоторые из них после урегулирования проблемной задолженности могут обретать статус инвестиционно привлекательных бизнес-активов с чистой историей для вложения средств международных и украинских инвесторов.

"Украинский рынок проблемных долгов интересен иностранным фондам, специализирующимся на таких инвестициях. Но их останавливают украинские особенности — слабая защита прав кредиторов на уровне законодательства и судебной власти. Группа Investohills и фонд "Инвестохиллс Хелиантус" предложили полный цикл сопровождения инвестиционно привлекательных сделок с проблемными долгами: покупка проблемных активов и обеспечение их сохранности, полное юридическое сопровождение процедур взыскания или урегулирования, инвестиционное консультирование и управление полученными в ходе взыскания бизнес-активами", — рассказал о целях создания инвестиционного фонда Андрей Волков, основатель и управляющий партнер Investohills.

Как отметила группа в своем сообщении, создание в Украине первого специализированного инвестиционного фонда по работе с проблемной задолженностью, аккумулирующего средства крупных иностранных инвесторов, — это прецедент, свидетельствующий о трансформации рынка проблемных долгов в русле общемировой практики работы с такими активами.

"Мы видим большой спрос и интерес иностранных инвесторов из Европейского Союза и США, специализирующихся на инвестициях в проблемные активы и неликвидные долговые инструменты. Появление специализированного фонда "Инвестохиллс Хелиантус" и его масштабы — лучший индикатор инвестиционной привлекательности украинского долгового рынка", — прокомментировал Андрей Волков.

19 августа 2020 года фонд "Инвестохиллс Хелиантус" закрыл свою первую сделку: ФК "Инвестохиллз Веста" выкупила у Фонда гарантирования вкладов физлиц в интересах Фонда "Инвестохиллз Хелиантус" портфель проблемных активов банков "ВТБ", "Родовид" и "Финансовая Инициатива" на сумму 1,314 млрд.грн.

СПРАВКА

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста", входящая в Группу компаний Investohills, — крупнейший независимый оператор украинского рынка проблемных долгов, специализирующийся на урегулировании проблемной кредитной задолженности перед финансовыми и банковскими учреждениями в корпоративном и розничном сегментах. Привлекая средства украинских и зарубежных инвесторов, ФК "Инвестохиллс Веста" инвестирует через аукционы Фонда гарантирования вкладов физлиц в крупные лоты проблемных кредитов, и впоследствии эффективно добивается урегулирования проблемной задолженности, в том числе таких крупных и сложных банковских должников как группа "Фоззи", группа "Солар", "Укравтозапчасть", агрохолдинг "Мрия" и многих других.

По итогам 2019 года группа Investohills выкупила более 50% проблемной задолженности, права требования по которой были выставлены на аукционы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В том числе, совершила самую крупную сделку за всю историю торгов ФГВФЛ на рынке неликвидных активов: в ноябре 2019 года Инвестохиллс приобрела портфель активов общей стоимостью 580 млн. грн. банков "Финансы и кредит" и "Дельта Банк", включающий проблемные долги заемщиков, а также проблемные долги бывших акционеров финансовых учреждений и связанных с ними бизнесов.

ФК "Инвестохиллз Веста" работает на украинском рынке с 2009 года. Номинальный портфель активов группы Investohills превышает 65 млрд. грн., а численность в ее структурах профильных специалистов по вопросам судебного и внесудебного урегулирования проблемной задолженности превышает 400 человек. Группа успешно отстаивает свои права в судах по взысканию проблемной задолженности на основе международных стандартов бизнес-этики и требований законодательства, добиваясь высокой эффективности в сфере погашения или урегулирования иным способом выкупленных ею проблемных долгов.

Свои услуги по урегулированию проблемной задолженности ФК "Инвестохиллз Веста" предоставляет, в том числе, крупнейшим украинским и международным финансовым учреждениям, среди которых "Райффайзен Банк Аваль", ОТР, Альфа Банк, Укрсиббанк и многие другие.

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