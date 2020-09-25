Спивак назвал проект закона о столице от "слуг народа" "плевком в лицо киевлянам"

Политолог Дмитрий Спивак считает, что проект закона о столице от политической партии "Слуга народа" является попыткой узурпации власти в Киеве. "Слуги народа" и Офис Президента Украины четко осознают, что выборы мэра Киева они проигрывают.

Об этом политолог заявил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

"Социология говорит о том, что Виталий Кличко – однозначный фаворит и вообще может все закончить в первом туре. "Слуги народа" решили следующим образом пойти: а давай мы по-быстренькому примем закон о столице до выборов и просто узурпируем власть. Пусть киевляне там себе избирают "английскую королеву". Без полномочий", – отметил Спивак.

По словам эксперта, закон предусматривает один важный пункт – представитель Президента имеет право накладывать вето на решения городского головы.

"Когда-то такое было: во времена Януковича забирали полномочия у Черновецкого. Плевок в лицо киевлянам. Ребята, но нельзя же "класть" вот так на здравый смысл. На правила. На законы. На Конституцию", – заявил Спивак.

Эксперт считает, что необходимо не дать возможности "слугам народа" и горячим головам в Офисе Президента "протолкнуть- пропихнуть" так называемый закон о столице.

"Столицей должен управлять не представитель Президента. Столицей должен управлять всенародно избранный мэр – кто бы им ни был", – резюмировал Спивак.

Как сообщалось ранее, Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины "О городе Киеве – столице Украины" как не соответствующий Конституции Украины.

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