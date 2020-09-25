підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Політика
  • Співак назвав проект закону про столицю від "слуг народу" "плювком в обличчя киянам"
25 вересня 2020, пʼятниця, 16:54 151
Політика 2020-09-25T19:11:21+03:00
Українські Новини
Співак назвав проект закону про столицю від "слуг народу" "плювком в обличчя киянам"

Співак назвав проект закону про столицю від "слуг народу" "плювком в обличчя киянам"

Петро Стуженко
Мер Києва, Слуга народу, Дмитро Співак, Офіс Президента України, Закон про столицю, Місцеві вибори-2020
Дмитро Співак. Фото з відкритих джерел
Дмитро Співак. Фото з відкритих джерел

Політолог Дмитро Співак вважає, що проект закону про столицю від політичної партії "Слуга народу" є спробою узурпації влади в Києві. "Слуги народу" та Офіс Президента України чітко усвідомлюють, що вибори мера Києва вони програють.

Про це політолог заявив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

"Соціологія говорить про те, що Віталій Кличко - однозначний фаворит й взагалі може все закінчити в першому турі. "Слуги народу" вирішили в такий спосіб піти: а давай ми по-швиденькому приймемо закон про столицю до виборів та просто узурпуємо владу. Нехай кияни там собі обирають "англійську королеву". Без повноважень", - зазначив Співак.

За словами експерта, закон передбачає один важливий пункт - представник Президента має право накладати вето на рішення міського голови.

"Колись таке було: за часів Януковича забирали повноваження у Черновецького. Плювок в обличчя киянам. Хлопці, але не можна ж "класти" ось так на здоровий глузд. На правила. На закони. На Конституцію", - заявив Співак.

Експерт вважає, що необхідно не дати можливості "слугам народу" і гарячим головам в Офісі Президента "пропхати" так званий закон про столицю.

"Столицею повинен управляти не представник Президента. Столицею повинен управляти всенародно обраний мер - хто б він не був", - резюмував Співак.

Як повідомлялося раніше, Асоціація міст України звернулася до глави парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної Ради України з проханням не підтримувати проект Закону України "Про місто Київ - столицю України", який не відповідає Конституції України.

Більше новин про: Мер Києва Слуга народу Дмитро Співак Офіс Президента України Закон про столицю Місцеві вибори-2020

Реконструкція моста Патона розпочнеться найближчим...
Три людини з прізвищем кандидата "Слуги народу" бр...
Українська влада зробила держзлочин, втрутившись в...
Антикорупційна рада Зеленського не збирається біль...
МОЗ віднесло 50 країн у список "червоної зони" з COVID-19
Новини
Кількість постраждалих від отруєння на Прикарпатті зросла 18:46
Фонди з ЄС і США інвестують $100 млн в український фонд "Інвестохіллс Хеліантус" для роботи на українському ринку проблемних боргів 18:43
Міжбанк закрився зниженням курсу гривні 18:11
Розгерметизація газопроводу в Чабанах сталася через погано зварені труби 18:07
Коронавірусом заразився працівник одного з судів Сумської області 18:00
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ 13:36
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести столицю у Кропивницький 11:51 Відео
Фонди з ЄС і США інвестують $100 млн в український фонд "Інвестохіллс Хеліантус" для роботи на українському ринку проблемних боргів 18:43
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами 09:30 Інфографіка
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok