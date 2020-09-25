Співак назвав проект закону про столицю від "слуг народу" "плювком в обличчя киянам"

Політолог Дмитро Співак вважає, що проект закону про столицю від політичної партії "Слуга народу" є спробою узурпації влади в Києві. "Слуги народу" та Офіс Президента України чітко усвідомлюють, що вибори мера Києва вони програють.

Про це політолог заявив в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

"Соціологія говорить про те, що Віталій Кличко - однозначний фаворит й взагалі може все закінчити в першому турі. "Слуги народу" вирішили в такий спосіб піти: а давай ми по-швиденькому приймемо закон про столицю до виборів та просто узурпуємо владу. Нехай кияни там собі обирають "англійську королеву". Без повноважень", - зазначив Співак.

За словами експерта, закон передбачає один важливий пункт - представник Президента має право накладати вето на рішення міського голови.

"Колись таке було: за часів Януковича забирали повноваження у Черновецького. Плювок в обличчя киянам. Хлопці, але не можна ж "класти" ось так на здоровий глузд. На правила. На закони. На Конституцію", - заявив Співак.

Експерт вважає, що необхідно не дати можливості "слугам народу" і гарячим головам в Офісі Президента "пропхати" так званий закон про столицю.

"Столицею повинен управляти не представник Президента. Столицею повинен управляти всенародно обраний мер - хто б він не був", - резюмував Співак.

Як повідомлялося раніше, Асоціація міст України звернулася до глави парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної Ради України з проханням не підтримувати проект Закону України "Про місто Київ - столицю України", який не відповідає Конституції України.

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