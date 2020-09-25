Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве, — Спивак

Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в городе. Об этом в эфире одного из каналов заявил эксперт Дмитрий Спивак. "Слуги народа" и офис Президента четко осознают, что выборы мэра Киева они проигрывают. "Социология говорит о том, что Виталий Кличко – однозначный фаворит и вообще может все закончить в первом туре. "Слуги народа" решили следующим образом пойти: а давай мы по быстренькому примем закон о столице до выборов и просто узурпируем власть. Пусть киевляне там себе избирают "английскую королеву". Без полномочий", – отметил Спивак. По словам эксперта, закон предусматривает один важный пункт – представитель Президента имеет право накладывать вето на решения городского головы. "Когда-то такое было: во времена Януковича забирали полномочия у Черновецкого. плевок в лицо киевлянам. Ребята, но нельзя же класть вот так на здравый смысл. На правила. На законы. На Конституцию", – заявил Спивак. Эксперт считает, что необходимо не дать возможности "слугам народа" и горячим головам в Офисе Президента "протолкнуть, "пропихнуть" так называемый закон о столице". "Столицей должен управлять не представитель Президента. Столицей должен управлять всенародно избранный мэр – кто бы им ни был", – резюмировал Спивак. Как сообщалось ранее, Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины "О городе Киеве – столице Украины" как не соответствующий Конституции Украины.