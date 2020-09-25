подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве, — Спивак
25 сентября 2020, пятница, 16:08 455
Политика 2020-09-25T16:09:34+03:00
Українські Новини
Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве, — Спивак

Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве, — Спивак

Валерия Драгомирова
Дмитрий Спивак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy
Дмитрий Спивак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy

Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в городе. Об этом в эфире одного из каналов заявил эксперт Дмитрий Спивак.

"Слуги народа" и офис Президента четко осознают, что выборы мэра Киева они проигрывают.

"Социология говорит о том, что Виталий Кличко – однозначный фаворит и вообще может все закончить в первом туре. "Слуги народа" решили следующим образом пойти: а давай мы по быстренькому примем закон о столице до выборов и просто узурпируем власть. Пусть киевляне там себе избирают "английскую королеву". Без полномочий", – отметил Спивак.

По словам эксперта, закон предусматривает один важный пункт – представитель Президента имеет право накладывать вето на решения городского головы.

"Когда-то такое было: во времена Януковича забирали полномочия у Черновецкого. плевок в лицо киевлянам. Ребята, но нельзя же класть вот так на здравый смысл. На правила. На законы. На Конституцию", – заявил Спивак.

Эксперт считает, что необходимо не дать возможности "слугам народа" и горячим головам в Офисе Президента "протолкнуть, "пропихнуть" так называемый закон о столице".

"Столицей должен управлять не представитель Президента. Столицей должен управлять всенародно избранный мэр – кто бы им ни был", – резюмировал Спивак.

Как сообщалось ранее, Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины "О городе Киеве – столице Украины" как не соответствующий Конституции Украины.

 

Больше новостей о:

Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки
Заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова подали 15 человек. Полный список
Новости
Дмитрий Спивак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy
Законом о столице "Слуги народа" пытаются узурпировать власть в Киеве, — Спивак 16:08
Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Закарпатской области 15:52
За сутки в Украине тесты на коронавирус сдали почти 48 тыс. человек 15:48
Депутата сельсовета во Львовской области подозревают в отчуждении земли Минобороны 15:45
В одном из вузов Донецкой области студент заразился коронавирусом 15:42
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok