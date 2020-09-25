Практика покупки проходных мест на выборах продолжает существовать, а партийная демократия отсутствует, - эксперты

Эксперты заявляют, что практика, когда бизнесмены покупают проходные места в списках партий на местные выборы продолжает существовать, а партийная демократия отсутствует.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в пресс-центре "Українських Новин".

По словам, политолога, директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка,крупные бизнесмены наряду с политиками намерены принять участие в местных выборах.

Он сообщил, что по информации главы КИУ, пакет документов партии стоит на данный момент от 50 тыс долларов.

"Однако, крупные бизнесмены отошли от покупки партий начиная с 2006 года, потому что это не рентабельно и начали размещать своих людей в разных списках партий. Это приводило к конфликтам. Это все не афишируется, но такая практика существует", - сообщил политолог.

По его мнению, в ближайшее время такая ситуация сохранится.

"В Житомире сообщали, что бизнесмену за 20 тыс долларов можно купить место в списке партии. "Европейская солидарность" меняла списки кандидатов, в один день одни кандидаты были, а в другой уже другие. Практика, когда люди платят деньги за проходные места осталась", - добавил Миселюк.

Он добавил, что на данный момент нет предохранителей, чтобы члены партии и партийные активисты имели полномочия формировать списки.

Представитель "Всеукраинской общественной инициативы "За честные выборы 2020" Ренат Ковбасюк отметил, что на сегодняшний день фактически происходит "партизация" местных выборов.

"Активисты, руководители партийных организаций фактически лишены от принятия решений, кого выдвигать. У нас партийной системы нет, такое ощущение. Случай, который произошел в Вишневской ОТО с Алексеем Полищуком говорит, что нам еще нужно долго строить партийную систему. Внутренне партийной демократии у нас практически нет. Появляются персонажи, которые не имеют отношения к партийному развитию", - сообщил эксперт.

По его мнению, такой сценарий - угроза местному самоуправлению.

"Это означает, что на местных выборах будут работать "денежные мешки". Кто платит тот и заказывает музыку. В данном случае музыку будут слушать олигархи, а жители Вишневого. Если активист строил планы на развитие общины, то как можно его резко поменять на другого человека, который не имеет отношения к партийному строительству и городу Вишневое. Я считаю, что такие вещи убивают веру партийных активистов, а не избирателей", - заявил Ковбасюк.

Также он сообщил, что кандидат от "Европейской солидарности" в Вишневское ОТО Сергей Гулиев скрывает свою болезнь на коронавирус и продолжает заниматься своими вопросами.

"Он встречался с партийным руководством, с массой партактивистов, мы не знаем сколько человек он мог заразить. Это опасная вещь. Я понимаю, что люди живут в своем мире, но человек поставил свои вопросы выше интересов граждан и занимается дальше избирательной кампанией, вместо того чтобы лечится", - отметил эксперт.

Ковбасюк подчеркнул, что необходимо внедрять механизмы внутреннепартийной демократии и активисты партии должны решать куда двигаться, а не "денежные мешки", которые покупают в списках проходные места.

В свою очередь, депутат Вишневского городского совета, бывший председатель городской организации партии "Европейская солидарность" Алексей Полищук считает, что его место на выборах просто купили.

"Когда мои оппоненты увидели наш результат, они пришли в "Европейскую солидарность" и сказали, что могут лучше. Некоторые говорят, что было занесено десятки тысяч долларов. Мне сказали, что мой оппонент Сергей Гулиев лучше чем я и его команда будет бороться за европейские ценности и поддерживать "Европейскую солидарность" в нашем Вишневом ОТО. Мы были возмущены и весь состав моей команды вышли из партии и не будем поддерживать ее. Но мы принципиально идем на выборы", -заявил Полищук.

"Мы не идем против европейских ценностей, мы идем против тех людей, которые нас просто выкинули. Я думаю, что речь идет о намного большей сумме чем 20 тыс долларов. Порошенко знал об этой проблеме. Мы просили никого не ставить, если на то пошло. Но Порошенко лично утвердил Гулиева на ОТО. Как говорят в народе, рыба гниет с головы и в данном случае это относится к лидеру партии – Порошенко", - добавил Полищук.

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