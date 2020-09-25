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25 сентября 2020, пятница, 14:23 707
Общество 2020-09-25T14:30:01+03:00
Українські Новини
Конфликт вокруг Олимпийского колледжа: Кличко просит МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию

Конфликт вокруг Олимпийского колледжа: Кличко просит МОН выяснить, кто нагнетает ситуацию

Павел Твердохлиб
Минобразования, Кличко, Конфликт, Колледж, Поддубный
Столкновения возле Олимпийского колледжа в Киеве. Фото: Youtube
Столкновения возле Олимпийского колледжа в Киеве. Фото: Youtube

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где накануне вознил конфликт, должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа, информирует портал pravda.com.ua.

"Я хочу подчеркнуть, что из той информации, которую я имею Министерства образования, колледж не закрывают. Происходит реорганизация по управлению заведением. Убежден, что Олимпийский колледж должен и в дальнейшем будет работать исключительно по профилю - как спортивная школа... А чтобы прекратить спекуляции вокруг заведения, думаю, Министерство образования подробно объяснить, что именно изменится в управлении колледжем, и кто нагнетает ситуацию по этой теме. Поэтому, подчеркну: все должно происходить исключительно в правовом поле", - констатировал мэр столицы.

Кличко отметил, что заведение подчинено Министерству образования, и в нем продолжается реорганизация, вокруг которой и возник конфликт. А делом о хулиганстве и событиях, которые происходили накануне на территории колледжа, уже занимаются правоохранители.

Следует напомнить, что 24 сентября на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения между работниками и студентами колледжа, которые заявляют о его "рейдерском захвате", и полицейскими.

Министерство образования и науки отреагировало на столкновения, которые произошли во колледжем. Там заверили, что заведение не планируют ликвидировать и требуют расследования инцидента.

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