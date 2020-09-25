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  • 28.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Донецкой и Луганской областей(подконтрольные территории)"
25 сентября 2020, пятница, 14:07 16
Пресс-центр 2020-09-25T14:50:09+03:00
Українські Новини
28.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Донецкой и Луганской областей(подконтрол

28.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Донецкой и Луганской областей(подконтрольные территории)"

Алина Заика

28 сентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации населения Донецкой и Луганской областей(подконтрольные территории)".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Донецкой и Луганской областей(подконтрольные территории), проведенного кампанией "Украинская социологическая группа" со 2 по 13 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, оценка работы руководства страны и области, показатели электоральной поддержки политических партий.

Участники охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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