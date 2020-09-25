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25 сентября 2020, пятница, 14:03 550
Политика 2020-09-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
Забастовка шахтеров Кривбасса — это начало этапа политического прессинга, — политолог

Забастовка шахтеров Кривбасса — это начало этапа политического прессинга, — политолог

Кира Молчанова
Забастовка, Шахтеры, Кривой Рог, протесты шахтеров, Кривбассжелезрудком

Невзирая на выполнение всех требований шахтеров руководством ОАО "Кривбассжелезрудком", а это повышение заработной платы, часть работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", продолжают акцию протеста и не выходят на поверхность. Кандидат политических наук Ростислав Балабан считает, что это политический прессинг для понижения рейтинга партии "Слуга народа" в Кривом Роге. Об этом он заявил на 112 канале в программе Live Шоу

"Деньгами это не решится. Помним, что до сих пор бастуют шахтеры Кривбасса, которые спустились под землю. И оказывается, когда им погасили денежные требования, то есть материальная часть требований закончилась, они все равно остались под землей. Значит, что это? Это начался этап политического прессинга и политических требований. И безусловно такие события понижают рейтинг партии (Слуга народа)", — уверен кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Напомним, правление "Кривбассжелезрудком" проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения заработной платы. Администрация ОАО "Кривбассжелезрудком" уже повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020. Но до сих пор под землей находится часть работников, об этом сообщено в официальном заявлении правления ОАО "Кривбассжелезрудком".

"Администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность", — сообщают в ОАО "Кривбассжелезрудком"

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