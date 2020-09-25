Миллиардные долги "Нафтогаза" пытаются переложить на потребителей, – эксперт

Энергетический эксперт Валентин Землянский считает, что законопроекты, лоббируемые в интересах НАК "Нафтогаз Украины", приведут к тому, что 100-миллиардная задолженность "Нафтогаза" будет оплачена украинскими потребителями.

Об этом сообщило интернет-издание Дело.ua, ссылаясь на страницу эксперта в социальной сети Facebook.

"Ряд народных депутатов активно лоббирует интересы "Нафтогаза", продвигая следующие законопроекты: изменения в Закон Украины "О рынке природного газа" (№3800); изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и в Налоговый кодекс Украины (№4119 и №4120). Но предложенные в этих законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше. Даже вариант компенсации задолженности с использованием средств государственного бюджета, по сути, является способом переложить средства из кармана каждого украинца в карман "Нафтогаза", - констатировал Землянский.

Землянский уточнил, что так называемое "открытие" газового рынка, которое уже с 1 августа по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева должно было освободить украинцев от "газового рабства", не смогло решить главной проблемы компании - 100-миллиардной задолженности, накопленной за период действия ПСО.

Что интересно, большая часть этого долга возникла не из-за неоплаты счетов украинцами, а из-за непрофессиональных действий государственных органов и, в частности Кабинета Министров Украины.

"В то же время "Нафтогаз" блокирует через депутатов рассмотрение законопроекта №3800-1, в котором предложен механизм списания накопленной между участниками механизма ПСО задолженности, что не затронет кармана рядовых украинцев", - уточнил он.

Как отметил аналитик, этот вариант решения проблемы естественно не устраивает "Нафтогаз".

"Это рубикон между государственной (каждого украинца) и личной шерстью, как говаривал один известный киногерой", - иронизирует Землянский.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что непрофессиональное действия менеджмента "Нафтогаза" привели к повышению цен на газ. По его оценке, цена газа для конечного потребителя уже в 2020 году достигнет 7,5-8 гривен за 1 куб. метр.

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