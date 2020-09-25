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  • Попов хочет выплачивать малообеспеченным жителям Киева муниципальные субсидии на коммунальные услуги
25 сентября 2020, пятница, 13:33 688
Выборы 2020-09-25T15:00:03+03:00
Українські Новини
Попов хочет выплачивать малообеспеченным жителям Киева муниципальные субсидии на коммунальные услуги

Попов хочет выплачивать малообеспеченным жителям Киева муниципальные субсидии на коммунальные услуги

Сергей Паламаренко
Киев, Выборы, Бюджет, Попов, Карточка киевлянина, Оппозиционная платформа - За життя, ОПЗЖ
Александр Попов во время встречи с избирателями. Фото:ОПЗЖ
Александр Попов во время встречи с избирателями. Фото:ОПЗЖ

Новая киевская власть должна возобновить полноценную программу социальной защиты малообеспеченных жителей города. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя Александр Попов, информирует портал zagittya.com.ua.

"Эффективная помощь малообеспеченным киевлянам была главным пунктом повестки дня городской администрации в период моего руководства. Муниципальные доплаты учителям, медикам и соцработникам, введение "Карты киевлянина" со скидками в аптеках, магазинах и транспорте - все это было введено нами и находилось под постоянным контролем. Спустя шесть лет из всего этого осталась только "Карта киевлянина", которая уже не дает почти никаких преимуществ", - рассказал политик.

Он напомнил, что почти каждый четвертый житель Киева - пенсионер, а именно пенсионеры больше всего пострадали в период 2014-2020 годов, когда их реальные доходы значительно сократились, а расходы, особенно на оплату коммунальных услуг, наоборот, увеличились в несколько раз.

"У нас не будет благополучного города, пока сотни тысяч людей в нем будут выживать на копейки. Поэтому возобновление полноценной программы социальной защиты малообеспеченных граждан снова станет первоочередной задачей команды профессионалов ОП-ЗЖ. "Карта киевлянина" должна стать не куском пластика, а инструментом реальной защиты жителей города от нищеты. Будут возвращены льготы ветеранам, "чернобыльцам" и инвалидам, доплаты медикам, учителям и соцработникам. Наконец, городская власть поможет малообеспеченным киевлянам оплачивать коммунальные тарифы с помощью муниципальных субсидий. Только выполнив эту программу, мы сможем сказать, что Киев - это город для всех киевлян", - резюмировал Попов.

Напомним, за период руководства Александра Попова в КГГА (2010-2014) средняя зарплата в Киеве увеличилась на 62%.

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