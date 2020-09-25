Попов хочет выплачивать малообеспеченным жителям Киева муниципальные субсидии на коммунальные услуги

Новая киевская власть должна возобновить полноценную программу социальной защиты малообеспеченных жителей города. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от Оппозиционной платформы - За життя Александр Попов, информирует портал zagittya.com.ua.

"Эффективная помощь малообеспеченным киевлянам была главным пунктом повестки дня городской администрации в период моего руководства. Муниципальные доплаты учителям, медикам и соцработникам, введение "Карты киевлянина" со скидками в аптеках, магазинах и транспорте - все это было введено нами и находилось под постоянным контролем. Спустя шесть лет из всего этого осталась только "Карта киевлянина", которая уже не дает почти никаких преимуществ", - рассказал политик.

Он напомнил, что почти каждый четвертый житель Киева - пенсионер, а именно пенсионеры больше всего пострадали в период 2014-2020 годов, когда их реальные доходы значительно сократились, а расходы, особенно на оплату коммунальных услуг, наоборот, увеличились в несколько раз.

"У нас не будет благополучного города, пока сотни тысяч людей в нем будут выживать на копейки. Поэтому возобновление полноценной программы социальной защиты малообеспеченных граждан снова станет первоочередной задачей команды профессионалов ОП-ЗЖ. "Карта киевлянина" должна стать не куском пластика, а инструментом реальной защиты жителей города от нищеты. Будут возвращены льготы ветеранам, "чернобыльцам" и инвалидам, доплаты медикам, учителям и соцработникам. Наконец, городская власть поможет малообеспеченным киевлянам оплачивать коммунальные тарифы с помощью муниципальных субсидий. Только выполнив эту программу, мы сможем сказать, что Киев - это город для всех киевлян", - резюмировал Попов.

Напомним, за период руководства Александра Попова в КГГА (2010-2014) средняя зарплата в Киеве увеличилась на 62%.

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