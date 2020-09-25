Полиция Киева прекратила деятельность 2 коллекторских "колл-центров" и установила 60 человек, которые требовали деньги, – Крищенко

Киевские полицейские пресекли незаконную деятельность 2 коллекторских "колл-центров".

Об этом сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Он рассказал, что в последнее время участились сообщения в правоохранительные органы о коллекторских фирмах, которые звонят сотрудникам, руководителям предприятий или их близким и требуют деньги, угрожая распространением персональных данных или даже физической расправой. Обычно требуют вернуть несуществующие долги или те долги, к которым пострадавшие не имеют никакого отношения.

По данным фактам полиция Киева открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 355 - принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых отношений. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. По данным Андрея Крищенко, в ходе следственных действий полиция при поддержке управления стратегических расследований при процессуальном руководстве прокуратуры Киева установила ряд законспирированных "колл-центров".

"Было проведено до 10 обысков, изъято оборудование этих" колл-центров ". Установлено 60 человек, которые работали в этих центрах, в том числе непосредственно осуществляли звонки или отправляли смс с угрозами. Сейчас назначены все экспертизы, оборудование изъято, люди допрошены. После установления всех обстоятельств следователи будут согласовывать с процессуальным руководителями сообщение о подозрении", - подчеркнул Андрей Крищенко.

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