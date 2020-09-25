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25 вересня 2020, пʼятниця, 13:13 172 Відео
Силові структури 2020-09-25T15:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція Києва припинила діяльність 2 колекторських "кол-центрів" і встановила 60 осіб, що вимагали гроші, – Кр

Поліція Києва припинила діяльність 2 колекторських "кол-центрів" і встановила 60 осіб, що вимагали гроші, – Крищенко

Петро Стуженко
Колектори, Андрій Крищенко, Нацполіція Києва
Андрій Крищенко. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Андрій Крищенко. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Київські поліцейські припинили незаконну діяльність 2 колекторських "кол-центрів".

Про це повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко.

Він розповів, що останнім часом почастішали повідомлення до правоохоронних органів про колекторські фірми, які телефонують співробітникам, керівникам підприємств чи їхнім близьким та вимагають гроші, погрожуючи розповсюдженням персональних даних або навіть фізичною розправою. Зазвичай вимагають повернути неіснуючі борги або ті борги, до яких постраждалі не мають жодного відношення.

За даними фактам поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 355 — примушування до виконання або невиконання цивільно-правових відносин. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. За даними Андрія Крищенка, в ході слідчих дій поліція за підтримки управління стратегічних розслідувань при процесуальному керівництві прокуратури Києва встановила низку законспірованих "кол-центрів".

"Було проведено до 10 обшуків, вилучено обладнання цих "кол-центрів". Встановлено 60 осіб, які працювали в цих центрах, в тому числі безпосередньо здійснювали дзвінки або відправляюли смс з погрозами. Зараз призначені всі експертизи, обладнання вилучено, люди допитані. Після встановлення всіх обставин слідчі будуть погоджувати з процесуальним керівниками повідомлення про підозру", — наголосив Андрій Крищенко.

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