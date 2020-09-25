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25 сентября 2020, пятница, 11:44 424
Политика 2020-09-25T12:30:03+03:00
Українські Новини
Деньги на развитие города надо вытрясать из коррупционеров и застройщиков, - Игорь Палица

Деньги на развитие города надо вытрясать из коррупционеров и застройщиков, - Игорь Палица

Анна Рудык

Строительства в Киеве сегодня происходят практически без каких-либо обязательств застройщиков по развитию города, а это миллиарды гривен, которые не вкладываются в городскую инфраструктуру. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил народный депутат Украины, лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица.

"Год назад застройщики из фракции "Слуга народа" приняли решение лишить город долевого участия от строительства. Ранее строительная компания обязывалась заплатить от 3 до 4% от строительства в бюджет или же вложить эти деньги в развитие города. Они решили, что это много, и отменили эту норму. И миллиарды гривен пошли в карманы застройщиков, а не на улучшение города. Они дают взятки, прикрываются решениями судов и крышуются правоохранительными органами. Поэтому все это очень легко решить - вытрясти с них деньги. Но должна быть воля", - заявил депутат.

Кроме этого, он считает, что в городе вообще стоит остановить любое строительство до утверждения нового генерального плана.

"То, что строится, должно достроиться. А все остальное - остановить. Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, какие должны быть развязки, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детских садов, школ и какие проблемы у больниц", - добавил Палица.

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