В деле "Мотор Сичи" украинская власть выбрала $3,5 млрд. убытков вместо $150 млрд. прибыли, - эксперт

Украинская власть проявила уникальную недальновидность, фактически отказываясь от китайского рынка своей позицией АО "Мотор Сич" - заявил известный политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Украинская власть уникальна в своем международном и экономическом дилетантстве: вместо многомиллиардной прибыли с емкого китайского авиарынка она готова заплатить китайским инвесторам возмещение ущерба в размере свыше $ 3,5 млрд долларов. Зачем? Потому что просят "западные партнеры", которые сами сражаются за доступ на этот рынок! Посмотрите, как ловко действует Трамп - принудил акционеров соцсети Tik Tok отдать долю американским компаниям Oracle и Walmart: либо вашим акционером становятся американские компании налогоплательщики, либо ваша деятельность угрожает безопасности США!", - сравнивает Владимир Цыбулько.

Политолог напомнил, что американские и европейские авиаконсорциумы уже развернули конкурентную борьбу за доступ на китайский рынок и организовали там совместные предприятия для обслуживания авиафлота КНР. При этом их не настораживают ни вопросы американской национальной безопасности, ни риски утечки ноу-хау.

"Западные державы (они же - наши конкуренты на рынке авиастроения) навязали украинской власти фобии по поводу абстрактной интеллектуальной собственности "Мотор Сич", которая может утечь китайским инвесторам. Вдумайтесь! Китай - последний в мире потребитель авиадвигателей и самолетов, в то время как на западе индустрия увольняет тысячи людей из-за отсутствия спроса после фактической остановки индустрии путешествий и авиаперевозок в связи с пандемией", - указывает на очевидный парадокс политический аналитик Владимир Цыбулько.

Развитие китайскими инвесторами "Мотор Сичи" могло дать Украине уникальные преимущества для рыночного доминирования – практически без конкурентной борьбы.

"Что делает украинская власть? Она выбрасывает этот уникальный билет в элитный глобальный клуб авиационных держав. А когда опомнится, этот рынок уже будет занят. И доблестная нищая Украина сможет пышатися тем, что ее технологии допотопного авиационного двигателестроения в полной безопасности! На хуторе самолеты не нужны", - сокрушается Цыбулько.

Как сообщали СМИ, Китай с его обширной территорией и полуторамиллиардным населением стал первой страной в мире, которой удалось вернуть объемы пассажирских авиаперевозок к допандемическому уровню. Это поддержит авиастроительную индустрию Китая, в то время как авиационные и двигателестроительные концерны ЕС и США входят в период затяжного кризиса, который завершится не ранее 2024 года. Сейчас они увольняют персонал и держатся на плаву благодаря государственной поддержке. Это означает, что выход на китайский рынок для международных авиастроительных консорциумов в период жесточайшего глобального кризиса в отрасли - последний шанс на выживание, и Украина для них - далеко не желанный конкурент.

В Украине же в сентябре начался отсчет трехмесячного срока до подачи китайскими инвесторами АО "Мотор Сич" иска в международный арбитраж. Украина компенсирует китайским инвесторам потери в сумме $ 3,5 млрд, если не будет разблокирована деятельность "Мотор Сич", акции которой находятся под арестом. Китайская сторона рассчитывает на переговорное урегулирование сложившейся ситуации и восстановление нормального украино-китайского сотрудничества в сфере строительства и эксплуатации авиационных двигателей, из которого обе стороны извлекут свои коммерческие выгоды. В противном случае место украинской компании на рынке Поднебесной займут авиастроительные консорциумы ЕС и США, которые так активно подталкивали Киев к срыву сделки и противостоянию с инвесторами из КНР.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости