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24 сентября 2020, четверг, 18:02 436
Верховная Рада и партии 2020-09-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
Власть должна поддержать план "Батькивщины" по тарифам, — Гладких

Власть должна поддержать план "Батькивщины" по тарифам, — Гладких

Елена Новикова

Команда Юлии Тимошенко едва ли не единственная поднимает вопросы, актуальные для обычных людей. Власть должна изучить озвученную кандидатом на должность мэра Киева Алексеем Кучеренко стратегию пересмотра коммунальных тарифов, если оно справедливо, - одобрить ее, считает политический эксперт Валентин Гладких.

"Инициативу" Батькивщины" надо рассмотреть, и если она обоснована, принять ее. Это делается не ради Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждому гражданину Украины. Но если у власти логика такова, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать в любом случае, то это называется "назло бабушке отморожу уши". Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше", - сказал эксперт в эфире 7 канала.

Он призвал избирателей внимательно анализировать, как ведут себя политические лидеры, за которых они голосовали, в вопросах защиты национальных интересов.

"Надо четко различать, политические лидеры ведут себя деструктивно по развитию государства, или они способны генерировать интересы, выходящие за пределы их узкопартийных корпоративных целей", - подчеркнул Гладких.

Как сообщалось, 21 сентября "Батькивщина" официально выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. 23 сентября Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом.

Во время представления своей программы Кучеренко отметил, что его цель - сделать проживание в столице безопасным и комфортным, повысить привлекательность Киева для туризма и ведения бизнеса.

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