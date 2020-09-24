Стало известно, кто устроил информационную атаку на КИМО

Политолог Виталий Бала рассказал об информационных атаках на Институт международных отношений (КИМО) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и их причинах.

Об этом сообщило интернет-издание Обозреватель, ссылаясь на страницу эксперта в социальной сети Facebook.

"На КИМО идет планомерная информационная атака – для этого используют некоторые центральные сайты. Причем, похоже, используют вслепую – они завелись из-за популярной нынче темы буллинга, которую пытаются вменить преподавателям КИМО. Раскруткой этой темы занимается скандальная пиарщица, давняя подруга Дмитрия Табачника Иветта Деликатная, которая публично пела дифирамбы скандальному чиновнику, а также занималась пиаром тогдашнего премьер-министра Николая Азарова", – говорится в сообщении политолога.

Виталий Бала также озвучил возможную причину спланированной операции против КИМО.

"Нападки имеют цель – уничтожить ВУЗ, который готовит для страны юристов-международников, дипломатов, международных экономистов... Несложно догадаться, что мы имеем дело с планомерной работой наших соседей из-за "поребрика". Атаки на КИМО будут усиливаться с приближением выборов ректора Киевского национального университета им. Шевченко", – процитировал эксперт информацию инсайда.

С конца августа в средствах массовой информации активно распространялась скандальная информация о якобы буллинге учеников. Скандал затронул весь ВУЗ и, по мнению экспертов, имеет признаки информационной атаки на КИМО.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости