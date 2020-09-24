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24 сентября 2020, четверг, 17:16 468
СМИ 2020-09-24T17:26:40+03:00
Українські Новини
Стало известно, кто устроил информационную атаку на КИМО

Стало известно, кто устроил информационную атаку на КИМО

Павел Твердохлиб
КИМО, Виталий Бала, буллинг, Институт международных отношений, Информатака
Институт международных отношений (КИМО). Фото из открытых источников
Институт международных отношений (КИМО). Фото из открытых источников

Политолог Виталий Бала рассказал об информационных атаках на Институт международных отношений (КИМО) Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и их причинах.

Об этом сообщило интернет-издание Обозреватель, ссылаясь на страницу эксперта в социальной сети Facebook.

"На КИМО идет планомерная информационная атака – для этого используют некоторые центральные сайты. Причем, похоже, используют вслепую – они завелись из-за популярной нынче темы буллинга, которую пытаются вменить преподавателям КИМО. Раскруткой этой темы занимается скандальная пиарщица, давняя подруга Дмитрия Табачника Иветта Деликатная, которая публично пела дифирамбы скандальному чиновнику, а также занималась пиаром тогдашнего премьер-министра Николая Азарова", – говорится в сообщении политолога.

Виталий Бала также озвучил возможную причину спланированной операции против КИМО.

"Нападки имеют цель – уничтожить ВУЗ, который готовит для страны юристов-международников, дипломатов, международных экономистов... Несложно догадаться, что мы имеем дело с планомерной работой наших соседей из-за "поребрика". Атаки на КИМО будут усиливаться с приближением выборов ректора Киевского национального университета им. Шевченко", – процитировал эксперт информацию инсайда.

С конца августа в средствах массовой информации активно распространялась скандальная информация о якобы буллинге учеников. Скандал затронул весь ВУЗ и, по мнению экспертов, имеет признаки информационной атаки на КИМО.

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