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24 вересня 2020, четвер, 17:16 124
ЗМІ 2020-09-24T17:30:02+03:00
Українські Новини
Стало відомо, хто влаштував інформаційну атаку на КІМВ

Стало відомо, хто влаштував інформаційну атаку на КІМВ

Павло Твердохліб
буллінг, Віталій Бала, Інститут міжнародних відносин, КІМВ, Інформатака
Інститут міжнародних відносин (КІМВ). Фото з відкритих джерел
Інститут міжнародних відносин (КІМВ). Фото з відкритих джерел

Політолог Віталій Бала розповів про інформаційні атаки на Інститут міжнародних відносин (КІМВ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка та їх причини.

Про це повідомило інтернет-видання Обозреватель, посилаючись на сторінку експерта в соціальній мережі Facebook.

"На КІМВ йде планомірна інформаційна атака - для цього використовують деякі центральні сайти. Причому, схоже, використовують наосліп - вони завелися через популярної нині тему буллінгу, в чому намагаються звинуватити викладачів КІМВ. Розкручуванням цієї теми займається скандальна піарщиця, давня подруга Дмитра Табачника Іветта Делікатна, яка публічно співала дифірамби скандальному чиновнику, а також займалася піаром тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова", - йдеться в повідомленні політолога.

Віталій Бала також озвучив можливу причину спланованої операції проти КІМВ.

"Нападки мають мету - знищити ВНЗ, який готує для країни юристів-міжнародників, дипломатів, міжнародних економістів... Нескладно здогадатися, що ми маємо справу з планомірною роботою наших сусідів з-за "поребрика". Атаки на КІМВ будуть посилюватися з наближенням виборів ректора Київського національного університету ім. Шевченка", - поцитував експерт інформацію інсайда.

З кінця серпня в засобах масової інформації активно поширювалася скандальна інформація про нібито буллінг учнів. Скандал торкнувся всього складу ВНЗ і, на думку експертів, має ознаки інформаційної атаки на КІМВ.

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