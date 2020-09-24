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  • 25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТО: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса"
24 сентября 2020, четверг, 16:49 13
Пресс-центр 2020-09-24T17:18:11+03:00
Українські Новини
25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТО: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях

25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТО: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса"

Алина Заика

25 cентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Кандидаты в ОТО: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса".

Спикеры:

  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";
  • Ренат Ковбасюк, представитель "Всеукраинской общественной инициативы "За честные выборы 2020";
  • Алексей Полищук, депутат Вишневского городского совета, председатель городской организации партии "ЕС" с 2015 года;
  • Ольга Кодак, общественная активистка, член Вишневской городской организации "Европейская солидарность".

В фокусе внимания мероприятия:

  • прозрачность местных выборов 2020, анализ кандидатов, местные лидеры или "денежные мешки";
  • предвыборная агитация в условиях Covid-19, изменения в законодательство (законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина);
  • кривое зеркало Европейских Ценностей в "ЕС" на примере Вишневской ОТО.

Аккредитация обязательна!

Вход по журналистским удостоверениям.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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