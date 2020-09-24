25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТО: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса"

25 cентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Кандидаты в ОТО: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса". Спикеры: Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"; Ренат Ковбасюк, представитель "Всеукраинской общественной инициативы "За честные выборы 2020"; Алексей Полищук, депутат Вишневского городского совета, председатель городской организации партии "ЕС" с 2015 года; Ольга Кодак, общественная активистка, член Вишневской городской организации "Европейская солидарность". В фокусе внимания мероприятия: прозрачность местных выборов 2020, анализ кандидатов, местные лидеры или "денежные мешки"; предвыборная агитация в условиях Covid-19, изменения в законодательство (законопроект №4117 об особенностях проведения выборов во время карантина); кривое зеркало Европейских Ценностей в "ЕС" на примере Вишневской ОТО. Аккредитация обязательна! Вход по журналистским удостоверениям. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.