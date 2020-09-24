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  • Дія Сity станет фундаментом экосистемы для создания украинской экономики знаний, —Александр Борняков
24 сентября 2020, четверг, 15:41 391
Экономика 2020-09-24T16:15:01+03:00
Українські Новини
Дія Сity станет фундаментом экосистемы для создания украинской экономики знаний, —Александр Борняков

Дія Сity станет фундаментом экосистемы для создания украинской экономики знаний, —Александр Борняков

Елена Новикова
Александр Борняков. Фото: Facebook/Александр Борняков
Александр Борняков. Фото: Facebook/Александр Борняков

Министерство цифровой трансформации Украины работает над проектом Дія Сity, являющего собой особый правовой режим для креативной экономики. По оценкам авторов проекта, Дія Сity станет базисом для создания в Украине экономики знаний, а также позволить удвоить к 2025 году количество занятых в IT-отрасли и валютные поступления от нее.

Об этом пишет замминистра цифровой трансформации Александр Борняков в авторском материале на "ЛIГА.net".

"IT-отрасль, несмотря на определенные стереотипы, - это не про развлекательные приложения и компьютерные игры. Хотя это и важная часть сектора.

Сейчас цифровые технологии являются фундаментом в обеспечении экономической и социальной безопасности стран, обороноспособности государств. К тому же, IT-сектор является ключевой системой экономики знаний. 

Поддерживая его, государство получает колоссальные перспективы развития образования, медицины, финансовых услуг.  Вокруг высокотехнологичных кластеров рынок выстраивает полноценную экосистему услуг с высокой добавленной стоимостью, востребованных и внутри, и вовне страны. Дія City может стать фундаментом такой экосистемы, точкой системного развития украинской экономики знаний", - отметил Борняков. 

Предполагается, что резидентами Дія City станут IT-компании, чья деятельность соответствует специально разработанным КВЭДам для Дія City. Главная концепция Дія City - налоговые стимулы для IT-компаний, в частности введение налога на выведенный капитал по ставке 10%, НДФЛ на уровне 5% и уплата ЕСВ с минимальной заработной платы. Кроме того, предлагается изменение процессуальных действий для резидентов Дія City, чтобы исключить необоснованные обыски, изъятие техники и документации.

По словам Борнякова, предложения Минцифры в рамках проекта Дія City приближают условия ведения IT-бизнеса в Украине к успешным мировым практикам.

"Главным результатом создания Дія City станет конкурентоспособный и востребованный продукт украинской цифровой экономики. Наши предложения приближают условия ведения IT-бизнеса к наиболее развитым мировым моделям. Эти и другие меры внедрили Франция, Великобритания, Ирландия и другие страны, на чьи успехи креативных индустрий точно следует ориентироваться.

Мы надеемся, что благодаря Дія City рабочие места в отрасли возрастут до полумиллиона работников в 2025 году. А с 2020 по 2025 годы мы ожидаем практически удвоение IT-отрасли в Украине с $6 млрд до $ 11,8 млрд", - резюмирует замминистра цифровой трансформации.

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