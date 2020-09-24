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  • Как прогнозировал Минздрав, массовые мероприятия стали причиной вспышки коронавируса в Днипре, – Скаршевский
24 сентября 2020, четверг, 15:31 474
Медицина 2020-09-24T16:15:01+03:00
Українські Новини
Как прогнозировал Минздрав, массовые мероприятия стали причиной вспышки коронавируса в Днипре, – Скаршевский

Как прогнозировал Минздрав, массовые мероприятия стали причиной вспышки коронавируса в Днипре, – Скаршевский

Павел Твердохлиб
Массовые мероприятия, Коронавирус, Минздрав Украины, Виктор Скаршевский, Covid-19
Виктор Скаршевский. Фото: Facebook
Виктор Скаршевский. Фото: Facebook

Сегодня, 24 сентября, г. Днипро вышел на антирекорд по количеству заболевших COVID-19. Вспышка заболеваемости, как и предупреждал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, произошла после массовых мероприятий по случаю Дня города.

Об этом заявил политический эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в социальной сети Facebook.

"Можно как угодно относиться к коронавирусу, но то, что распространяется он намного быстрее в местах массового скопления (людей), является неоспоримым фактом. Например, полторы недели назад в Днипре на День города местная власть организовала концерт и развлекательную программу, без обеспечения соблюдения противоэпидемических норм. На концерт собрались десятки тысяч горожан. И что в результате? Сегодня Днипро оказался в лидерах по количеству новых заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в городе выявили 242 случая", - написал эксперт.

Он отметил, что местная власть организовала массовые гуляния, несмотря на запрет со стороны правительства и последствия этих действий оказались именно такие, о которых предупреждали в Минздраве.

"Произошло ровно то, о чем предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов: несколько переносчиков болезни, которые пришли "отметить" день города, легко могли заразить сотни, а то и тысячи остальных "отмечающих". Местная власть организовывает подобные мероприятия, несмотря на их запрет постановлением правительства. И очень странно, что за этим не следует никаких санкций со стороны Кабмина", - подчеркнул Скаршевский.

По его мнению, у местных депутатов и мэров сейчас самое важное - выборы и собственные рейтинги. Кроме того, эксперт подчеркнул, что многие люди сами пренебрегают элементарными нормами защиты на массовых мероприятиях, подвергая себя и окружающих повышенному риску заражения.

"Подумать об этом нужно не только жителям Днипра, но и людям из других городов. Особенно, Запорожью, которое планирует отмечать день города через неделю 3 октября", - написал политический эксперт.

Напомним, ранее министр здравоохранения Степанов заявил, что решение мэров проводить празднования точно скажется на статистике заболевания COVID-19 в области. По его словам, именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни.

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