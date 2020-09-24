подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Запорожской области будет крупнейшая в Украине ветроэлектростанция, — Виталий Боговин
24 сентября 2020, четверг, 14:55 654
Политика 2020-09-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Запорожской области будет крупнейшая в Украине ветроэлектростанция, — Виталий Боговин

В Запорожской области будет крупнейшая в Украине ветроэлектростанция, — Виталий Боговин

Кира Молчанова
Запорожская область, Большая стройка, Виталий Боговин
Виталий Боговин
Виталий Боговин

На сегодняшний день уже построена первая очередь Запорожской ветроэлектростанции мощностью 98 МВт. Об этом руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин заявил на пресс-конференции.

"После завершения строительства она станет крупнейшей ВЭС в Украине с суммарной мощностью 500 МВт, а также войдет в пятерку крупнейших наземных ветроэлектростанций в Европе.  Ввод в эксплуатацию первой очереди уже в этом году.  Считаю это событие сверхважным не только для нас, но и для всей Украины", - отметил Виталий Боговин.

Виталий Боговин, Виталий Тишечко, Александр СвистунВиталий Боговин, Виталий Тишечко, Александр Свистун

Он также заявил, что Запорожская область стала лидером по реализации проекту Президента Украины "Большая стройка".  Все капитальные ремонты и реконструкции проводятся в указанные сроки с учетом качества проведения работ.  Запорожская область стала одной из первых в Украине, которая установила камеры и сделала онлайн карту объектов Большого Строительства: bigbud.zoda.gov.ua.

Председатель ОГА обратил внимание на строительство запорожских мостов - флагмана программы Президента "Большая стройка".

 "Согласно договору, срок строительства мостов - 4 года.  Мы же планируем завершить через 2 года.  Работы ведутся круглосуточно.  На этот год запланировано финансирование в размере 3, 7 млрд. грн.  К концу 2020 года планируется открыть 1 полосу движения на мосту, который соединяет Бабурку с о.Борзая", - сообщил Виталий Боговин.

Кроме того, руководитель запорожской области сообщил, что полностью завершен ремонт дороги к морю общенационального значения.  Это реконструкция участков трассы Н-30 "Васильевка-Бердянск" 112,3 км. и М-18 "Запорожье-Васильевка" 123 км.

"За всю историю независимости, в Запорожской области отремонтировано рекордное количество дорог. Нам есть чем гордиться", - подчеркнул председатель ОГА.

Больше новостей о: Запорожская область Большая стройка Виталий Боговин

Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. За сутки заразились 13 медиков
За август Зеленский заработал "голую" ставку в 28 тысяч гривен
Новости
Аграрии потеряли 6,5 млрд гривен из-за засухи 16:15
Авиакомпания SkyUp заявляет о возможности банкротства 15:47
Дія Сity станет фундаментом экосистемы для создания украинской экономики знаний, —Александр Борняков 15:41
Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" готовится на ближайшее время, — Зеленский 15:31
Как прогнозировал Минздрав, массовые мероприятия стали причиной вспышки коронавируса в Днипре, – Скаршевский 15:31
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
В Киевской области — 138 новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok