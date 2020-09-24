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  • Медицина будет одним из приоритетов "Европейской Солидарности" в новом Киевсовете, - Марина Порошенко
24 сентября 2020, четверг, 13:59 585
Политика 2020-09-24T13:59:09+03:00
Українські Новини
Медицина будет одним из приоритетов "Европейской Солидарности" в новом Киевсовете, - Марина Порошенко

Медицина будет одним из приоритетов "Европейской Солидарности" в новом Киевсовете, - Марина Порошенко

Петр Стуженко
Медицина, Здравоохранение, Киевсовет, Больница, Марина Порошенко, БСМП, Больница скорой медицинской помощи
Марина Порошенко. Фото: ЕС
Марина Порошенко. Фото: ЕС

Отсутствие ПЦР-тестов для врачей, недостроенный сердечно-сосудистый центр и недоставленное оборудование в лаборатории из-за средств, которые "зависли" на счетах коммунальных предприятий - являются одними из главных проблем в деятельности Киевской больницы скорой помощи. Поэтому, медицина будет одним из приоритетов "Европейской Солидарности" в новом Киевсовете.

Об этом заявила лидер списка "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко во время визита в это медицинское учреждение.

Так, биохимическая лаборатория, которая неоднократно получала награды международных экспертов, вынуждена работать на старом оборудовании. Обещанные современные аппараты за три года так и не предоставили. Аналогичная ситуация с центром сердечно-сосудистой патологии. Вместо обещанного ремонта - обшарпанные стены, старые вещи, трубы и пыль.

"Мы видим, что очень далеко до того, чтобы начинать принимать пациентов. И те деньги киевлян, которые были перечислены на строительство этого центра, они "зависли" на коммунальных предприятиях, которые должны были построить этот центр, и находятся там уже несколько лет. И эти несколько лет нельзя считать как в измерении времени - их надо считать через человеческие жизни", - заявила Марина Порошенко.

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания - едва ли не самая главная  причина смертности среди украинцев, поэтому такие пациенты нуждаются в скорейшей помощи.

По образованию врач, Марина Порошенко понимает, как трудно отказывать пациентам сейчас, когда, доставляя "скорой", врачи вынуждены отказывать больным. Причина банальна - в больнице не хватает тестов на коронавирус. Потому что нет средств.

"Тестирование врачей - это обязанность государства. И мы видим в этой ситуации, что Минздрав "завис" в воздухе на своем зеленой зонтике. Кстати, как и средства киевлян, чтобы построить новый центр сердечно-сосудистой патологии. Также "зависло" и оборудование", - отметила лидер "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет.

"Жизнь украинцев не должна зависеть от непрофессиональных действий действующей власти. И если они не могут защитить киевлян, то это сделаем мы. И медицина точно будет одним из моих первых приоритетов в новом составе Киевского городского совета", - подытожила Порошенко.

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