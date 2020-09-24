"Нафтогаз" из-за миллиардных убытков будет повышать цену газа

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" прикрывается мировым кризисом и коронавируса и манипулирует финансовой информацией.

Об этом бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил в социальной сети Facebook.

"Минус 11,5 млрд гривен за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства. И это национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и тому подобное. Вместо того, чтобы показывать доходы, адекватные доходности на вложенный капитал (деньги украинского народа), эта компания стала убыточной", - написал он на своей странице.

Витренко отметил, что "Нафтогаз" долгое время показывал в финансовой документации прибыль, "забывая" сказать, что без доходов от "Газпрома" предприятие еще в прошлом году было бы убыточным.

"Как теперь объяснить огромные расходы на "благотворительность" и самую дорогую рекламу в украинском Forbes со стороны убыточного "Нафтогаза"? То есть это уже делают не из прибыли, а с убытков?" - поинтересовался бывший топ-менеджер компании.

Напомним, что по сообщению пресс-службы НАК "Нафтогаз", консолидированный чистый убыток группы за 1-е полугодие 2020 года составил 11,5 млрд гривен.

За день до обнародования информации об убытках, "Нафтогаз" поднял оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым он поставляет ресурс в рамках ПСО, до 5 183 гривен за 1 куб. м (с учетом НДС), что на 45% выше цены предыдущего месяца.

Подорожание газа для производителей тепла, которые до 1 мая 2021 года обязаны покупать газ исключительно у "Нафтогаза", гарантированно приведет к повышению тарифов на отопление и горячую воду. По прогнозам экспертов, это лишь первые "цветочки", что готовит предприятие, которое стремится решить свои финансовые проблемы за счет потребителей.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко связывает повышение "Нафтогазом" цены на газ непрофессиональным руководством компанией.

"Ровно год назад начали истерию ..., что зимой окажемся без газа. И начали закупать в больших объемах по импорту газ по цене около 200 долларов за 1 тыс. кубометров. Не понимаю, почему, ведь цены в Европе на тот момент были ниже. В результате мы прошли отопительный сезон, наложилась теплая зима. И осталось в хранилищах примерно 11 млрд кубов газа. Избыток огромный, причем рекордный по цене 200 долларов. И они хотят его продать, и они же не хотят продавать для себя не в убыток. Вот и придумывают всевозможные сказки, чтобы нам "впарить" свой дорогой газ, который купили в том году", - заявил он.

По утверждению народного депутата, из вышеуказанных причин цена газа для конечного потребителя уже в 2020 году достигнет 7,5-8 гривен за 1 куб. метр.

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