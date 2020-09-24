Импортные стальные крепления могут подорожать более чем в 2 раза уже в ближайшие дни

Межведомственная комиссия по международной торговле может повысить антидемпинговые пошлины на импорт металлических креплений до 93%, что в пять раз превышает предварительный уровень пошлин, установленный в мае этого года, и в несколько раз – уровень ставки, предложенный инициатором антидемпингового расследования – "Дружковским заводом металлических изделий", доля рынка которого достигает 40-60% https://dmf.com.ua/aktioners . Об этом сообщили "Комментарии" https://comments.ua/digest/milliony-na-boltah-ili-kak-i-pochemu-kazhdyy-ukrainec-vskore-zaplatit-v-karman-klanu-byvshih-nalogovikov-660771.html

Такой размер ставки подготовлен Министерством экономики по итогам антидемпингового расследования, с которым категорически не согласны импортёры, считая его необоснованным.

Как отмечают в Ассоциации "Фастэксим", "специфика данной продукции такова, что ее потребляют абсолютно разные отрасли, она влияет на цену конечного товара, но не является определяющей. Строительная, машиностроение, в т.ч. сельскохозяйственная, транспортная, оборонная промышленность, мебельное производство – это лишь немногие, кто должен будет платить дополнительную пошлину". https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329565064821398&id=100033037206543

В случае принятия решения о повышении антидемпинговых пошлин до 93%, такая мера не только не приведёт к росту поступлений в бюджет Украины, а может наоборот снизить их, поскольку часть поставок продукции перейдёт в тень из-за контрабанды, а ДЗМИ своим производством эти ниши заполнить не сможет, считают в Ассоциации и называют одной из наиболее вероятных причин такого решения попытки повысить цены на внутреннем рынке на соответствующую продукцию.

Особое беспокойство у заинтересованных сторон вызывают потенциальные сроки внедрения новых ставок антидемпинговых пошлин. По какой-то причине в проекте решения упущен срок поставки товаров из Китая, который составляет 1-2 месяца, что позволяет практически немедленно ввести пошлину в размере 93%, а это является прямым убытком для всех потребителей, которые уже оплатили товар или к кому товар только отправлен. В то же время обычные условия поставки не позволяют без потерь вернуть товар, который теперь подорожает более чем на 100%, даже без учета производных платежей.

По итогам 2019 года рынок составлял до 2 млрд. грн., ожидаемый рост цен и пошлина дают переплату около 60 грн. с каждого жителя страны ежегодно в перерасчёте на 35 миллионов населения и даже без учета дальнейшего удорожания продукции в тех сферах, где она используется.

Напомним, антидемпинговое расследование импорта в Украину стальных креплений было инициировано по жалобе ЧАО "Дружковский завод металлических изделий" – украинского монополиста, который контролируется семьей экс-главы налоговой милиции Донецкой области В. Маликова https://dmf.com.ua/aktioners . Развитие завода и рост производства тормозятся отсутствием собственной сырьевой базы, зависимостью от поставщиков металла, ростом цен на сырье и энергоносители, а также потерей экспортного рынка РФ, куда ранее поставлялось до 50% продукции завода. В настоящее время основным покупателем продукции завода является "Укрзализныця", на сотрудников которой в последние годы регулярно открываются уголовные производства за нарушение закона о закупках и присвоении государственных средств в особо крупных размерах https://opendatabot.ua/court/87915382-0b53ab2859d0fd17418efea1a0fe320a . Предусмотренный законом срок проведения антидемпингового расследования истекает в декабре, но может быть продлён до мая 2021 года.

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