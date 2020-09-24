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24 сентября 2020, четверг, 11:39 730
Экономика 2020-09-24T13:45:03+03:00
Українські Новини
Законопроект №3656 минимизирует "скрутки" и позволит бюджету экономить на возмещении "липового НДС"

Законопроект №3656 минимизирует "скрутки" и позволит бюджету экономить на возмещении "липового НДС"

Сергей Паламаренко
Налоги, Сельское хозяйство, НДС, Петрашко, Нина Южанина
Сельское хозяйство Фото: ULF
Сельское хозяйство Фото: ULF

Законопроект №3656 снизит налоговую нагрузку на аграриев и минимизирует возможности для так называемых "скруток". Об этом говорится в материале Газета.ua.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября в первом чтении проголосовала за законопроект №3656. Документ получил позитивную оценку Государственной налоговой службы и Минфина. Был поддержан крупнейшими аграрными ассоциациями и большинством парламентских фракций.

Законопроект предполагает снижение НДС с 20% до 14% на отдельные  категории агропродукции: крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур. 

Снижение ставки НДС - один из инструментов поддержки сельхозпроизводителей в период коронакризиса. В случае принятия закон снизит налоговую нагрузку на аграриев и, соответственно, удешевит сырье для переработчиков агропродукции.

"Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Со своей стороны нардеп Нина Южанина отметила, что закон уменьшит поле для налоговых "скруток" и позволит бюджету сэкономить на возмещении "липового НДС". 

"Наконец "скрутки" при выращивании и в дальнейшем экспорте зерновых изменятся или вообще исчезнут. А это большие потери бюджета, которые сегодня мы имеем - до 20-25 миллиардов ежегодно из-за выращивания зерновых, которые находятся в тени, возмещается НДС из бюджета, который никем не оплачен", - объясняет Южанина.

По оценке Всеукраинской аграрной рады, снижение НДС также будет стимулировать увеличение оборотных средств, которые аграрии смогут инвестировать в развитие бизнеса.

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