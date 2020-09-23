подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 24.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные настроения жителей Днипра, Харькова и Одессы"
23 сентября 2020, среда, 21:49 8
Пресс-центр 2020-09-23T21:59:31+03:00
Українські Новини
24.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные настроения жителей Днипра, Харькова и Одессы"

24.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные настроения жителей Днипра, Харькова и Одессы"

Алина Заика

24 сентября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится презентация социологического исследования "Электоральные настроения жителей Днипра, Харькова и Одессы".

Опрос проводился Центром общественного развития "Интер-акция" 19-20 сентября 2020 года среди жителей Днипра, Харькова и Одессы по возрастной выборке.

В мероприятии примут участие:

  • Юрий Лагутов, директор Центра общественного развития "Интер-акция";
  • Сергей Быков, политический консультант;
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук;
  • Денис Гороховский, политический эксперт.

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Українські Новини".

Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. 

Больше новостей о:

Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах
Новости
Учения
Зеленский понаблюдал за ходом учений "Объединенные усилия-2020" 22:50
На Донбассе ранены двое военных из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве 22:14
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Задержания на акции протеста в Беларуси. Фото: TUT.by.
Протесты после инаугурации в Беларуси. Людей разгоняют водометами 22:00
Железной дороге нужны новые вагоны 21:54
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Уровень теневой экономики в Украине вырос выше 30%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok