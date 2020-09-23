24.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные настроения жителей Днипра, Харькова и Одессы"

24 сентября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится презентация социологического исследования "Электоральные настроения жителей Днипра, Харькова и Одессы". Опрос проводился Центром общественного развития "Интер-акция" 19-20 сентября 2020 года среди жителей Днипра, Харькова и Одессы по возрастной выборке. В мероприятии примут участие: Юрий Лагутов, директор Центра общественного развития "Интер-акция"; Сергей Быков, политический консультант; Алексей Якубин, кандидат политических наук; Денис Гороховский, политический эксперт. Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж. Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Українські Новини". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.