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23 сентября 2020, среда, 15:52 605
Политика 2020-09-23T15:53:43+03:00
Українські Новини
Депутаты от "ЕС" не будут голосовать за земельные вопросы на последнем заседании Киевсовета

Депутаты от "ЕС" не будут голосовать за земельные вопросы на последнем заседании Киевсовета

Ольга Фандорина
Киевсовет, Европейская солидарность, Евросолидарность, Земельный рынок
Евросолидарность. Фото: сайт
Евросолидарность. Фото: сайт "Европейской солидарности"

На ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета в повестку дня внесен ряд земельных вопросов, которые ставят под угрозу уничтожения семи исторических зданий города.

Депутаты, представляющие "Европейскую солидарность" в Киевсовете, не будут голосовать за эти решения, поскольку нашим приоритетом является защита культурного наследия Киева. Об этом говорится в заявлении столичной территориальной организации "ЕС".

В "Европейские солидарности" считают, что все земельные решения должна принимать уже новый Киевсовет. Они также призвали другие фракции горсовета поддержать эту позицию.

Как сообщается на странице общественной организации "Карта реновации", 24 сентября на пленарном заседании Киевского городского совета запланировано рассмотрение ряда земельных вопросов, которые несут угрозу сноса семи зданий, которые были построены в течение 1830-1950 годов.

Речь идет о домах на улицах Ильенко, 30 (Особняк Баккалинського, 1901 год); Гончара, 71 (Дом Осипа Родина, 1882 год, авторства Владимира Николаева) Ярославов Вал, 29б (Доходный дом, 1897 год, архитектор М. Гарденина) Боричев Ток, 20/4 (Мещанский дом, 1830 год); Лукьяновская, 29А (Послевоенный сталинский классицизм, 1950 год); Аллы Горской, 6 (Районные детские ясли, 1937 год, постконструктивизм архитектора Сластионова) Ярославская, 8 (Усадебный жилой дом Лунева, 1880 год).

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