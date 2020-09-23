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  • "Днипромлын" и "Хлебзавод №10" работают в штатном режиме и не подвергались рейдерскому захвату, - основатель предприятий Моршинин
23 сентября 2020, среда, 12:55 42
Экономика 2020-09-23T16:00:05+03:00
Українські Новини
"Днипромлын" и "Хлебзавод №10" работают в штатном режиме и не подвергались рейдерскому захвату, - основатель п

"Днипромлын" и "Хлебзавод №10" работают в штатном режиме и не подвергались рейдерскому захвату, - основатель предприятий Моршинин

Алина Заика
Вадим Нестеренко, Днипромлын, Хлебзавод №10, Евгений Моршинин

Основатель предприятий "Днипромлын" и "Хлебзавод №10" (оба - Днипро) Евгений Моршинин заявил, что они не подвергались рейдерскому захвату и работают в штатном режиме.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Предприятия как работали, так и работают в штатном режиме... Руководство и руководящий состав предприятий не менялись... В реестре юридических лиц ничего не менялось", - сказал он.

Моршинин отметил, что 11 и 15 сентября в СМИ была опубликована информация от лица бывшего партнера, бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Нестеренко о якобы рейдерском захвате указанных предприятий с 1 сентября.

Моршинин рассказал о том, что они с Нестеренко являлись партнерами с 2011 по 2020 год и совместно приобрели "Днипромлын" и "Хлебзавод №10", которые вошли в холдинг Ristone Holdings.

По его словам, в определенное время финансовая ситуация холдинга начала ухудшаться из-за политики ведения бизнеса Нестеренко.

В 2020 году партнерами было принято решение о разделении бизнеса на 2 направления - аграрный, который отошел Нестеренко, и хлебобулочный, представленный "Днипромлын" и "Хлебзавод №10".

Отмечается, что разделение проводилось с января по июль 2020 года, при этом все юридические действия были согласованы с партнерскими банковскими учреждениями, и никаких разногласий в процессе не было.

Моршинин уточнил, что заявлений в правоохранительные органы и Министерство юстиции о якобы захвате предприятий также не поступало.

 

Финансовый директор ООО "Днипромлын" Наталья Луценко отметила, что с 2018 по 2020 год Нестеренко в аграрном секторе холдинга увеличил кредитную нагрузку в 2 раза до 32 млн долларов.

В августе, когда разделение бизнесов было завершено, руководство "Днипромлына" узнало о том, что Нестеренко намерен взять дополнительный кредит, внеся в залог целостно-имущественный комплекс предприятия.

Луценко подчеркнула, что предприятие отказалось принимать участие в такой кредитной истории и связывает заявления о рейдерском захвате с отказом в залоге.

На данный момент на сайте Ristone Holdings до сих пор указано, что "Днипромлын" и "Хлебзавод №10" входят в состав холдинга.

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