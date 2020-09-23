"Днипромлын" и "Хлебзавод №10" работают в штатном режиме и не подвергались рейдерскому захвату, - основатель предприятий Моршинин

Основатель предприятий "Днипромлын" и "Хлебзавод №10" (оба - Днипро) Евгений Моршинин заявил, что они не подвергались рейдерскому захвату и работают в штатном режиме. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини. "Предприятия как работали, так и работают в штатном режиме... Руководство и руководящий состав предприятий не менялись... В реестре юридических лиц ничего не менялось", - сказал он. Моршинин отметил, что 11 и 15 сентября в СМИ была опубликована информация от лица бывшего партнера, бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Вадима Нестеренко о якобы рейдерском захвате указанных предприятий с 1 сентября. Моршинин рассказал о том, что они с Нестеренко являлись партнерами с 2011 по 2020 год и совместно приобрели "Днипромлын" и "Хлебзавод №10", которые вошли в холдинг Ristone Holdings. По его словам, в определенное время финансовая ситуация холдинга начала ухудшаться из-за политики ведения бизнеса Нестеренко. В 2020 году партнерами было принято решение о разделении бизнеса на 2 направления - аграрный, который отошел Нестеренко, и хлебобулочный, представленный "Днипромлын" и "Хлебзавод №10". Отмечается, что разделение проводилось с января по июль 2020 года, при этом все юридические действия были согласованы с партнерскими банковскими учреждениями, и никаких разногласий в процессе не было. Моршинин уточнил, что заявлений в правоохранительные органы и Министерство юстиции о якобы захвате предприятий также не поступало. Финансовый директор ООО "Днипромлын" Наталья Луценко отметила, что с 2018 по 2020 год Нестеренко в аграрном секторе холдинга увеличил кредитную нагрузку в 2 раза до 32 млн долларов. В августе, когда разделение бизнесов было завершено, руководство "Днипромлына" узнало о том, что Нестеренко намерен взять дополнительный кредит, внеся в залог целостно-имущественный комплекс предприятия. Луценко подчеркнула, что предприятие отказалось принимать участие в такой кредитной истории и связывает заявления о рейдерском захвате с отказом в залоге. На данный момент на сайте Ristone Holdings до сих пор указано, что "Днипромлын" и "Хлебзавод №10" входят в состав холдинга.