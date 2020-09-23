Можем достроить все объекты "Укрбуда", но не влияем на заказчика, – "Киевгорстрой"

"Киевгорстрой" готов принимать для достройки все объекты компании "Укрбуд", но не может влиять на заказчиков, которые приняли решение отдать строительство некоторых объектов другому застройщику.

Об этом говорится в комментарии председателя правления – президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, который предоставлен "Українським Новинам" пресс-службой компании.

"Подчеркну, что "Киевгорстрой" готов принимать абсолютно все объекты "Укрбуда". Но компания не может влиять на заказчиков, которые приняли решение отдать строительство некоторых объектов другому застройщику. Это их право, но и ответственность перед тысячами инвесторов теперь тоже лежит на них. Со своей стороны "Киевгорстрой" будет продолжать отстаивать интересы людей, которые вложили деньги в строительство объектов "Укрбуда". Задача компании – достроить дома и передать людям их квартиры. На кону вопрос судеб почти 40 тыс. человек, и мы не можем позволить втянуть "Киевгорстрой" в интриги и разбирательства между бывшим и настоящим руководством "Укрбуда", - говорится в тексте комментария.

Игорь Кушнир сообщил, что на сегодняшний день "Киевгорстроем" принято 15 жилых комплексов "Укрбуда". Это жилищные комплексы (ЖК) "Пектораль", "Новомостицкий", "Солнечная Ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", Freed, Lake house, Twin house, Urban park, "Академ Парк", "Шевченковский", "Подол Град", "Злагода". Три из них введены в эксплуатацию, получен почтовый адрес. Фактически, люди заселяются, а некоторые уже и живут в этих домах. Еще по двум объектам – ЖК "Харьковский" и "Гармония", поданы документы на ввод в эксплуатацию в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

По всем остальным уже принятым комплексам начаты строительные работы.

По ЖК "Чарівне місто" уже подписан основной договор. Сейчас Министерство обороны Украины дорабатывает дополнения к договорам по этому ЖК и по "Оберегу-2". Как только они будут готовы, "Киевгорстрой" сможет принять комплексы в полном объеме.

Также стороны работают над решением вопроса по двум проблемным комплексам – "Арт хаус" и "Солар сити". По первому Министерству обороны необходимо должным образом оформить земельный участок, а по второму проходит процедура санации.

Как сообщалось ранее, экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась в своем обращении к инвесторам ЖК этой компании заявил, что требование Президента Украины по передаче всех объектов "Укрбуда" на баланс "Киевгорстроя" для их достройки не выполнено.

По его словам, вычленены и переданы другим застройщикам наиболее прибыльные проекты, а пассивы пытаются повесить на плечи "Киевгорстроя", самих инвесторов и госбюджет.

Микитась призвал инвесторов, руководство "Киевгорстроя" и госорганы предотвратить подобный преступный сценарий.

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